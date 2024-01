Administración pasada se rajó en su plan de “Ecociudad”: concejal Alejandro de Bedout

Medellín

El concejal Alejandro de Bedout reveló los indicadores de cumplimiento del plan de desarrollo que tuvo la administración de Daniel Quintero en su denominado plan “Ecociudad”, y advierte que ninguno de los indicadores llegó al 50%.

“El proyecto de población sensibilizada por proceso pedagógico y cultural ambiental, en cuatro años solo cumplieron el 7.9%, mintieron. Modelo de gestión del ruido, que todos han hablado aquí frente al tema del ruido, ¿saben cuánto cumplieron en los indicadores del Plan de Desarrollo Daniel Quintero? 1.8%, pues claro, con razón tenemos la problemática desbordada del tema del ruido. Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire, 10.2%, Ecohuertas implementadas en la ciudad de Medellín en los últimos cuatro años solo cumplieron el 10.2%. Política Pública de Educación Ambiental actualizada solo lograron el 16.7%, esto es una muestra más de cómo proyectos supuestamente bandera de la administración anterior no fueron capaces de cumplir ni en un 50% los indicadores del Plan de Desarrollo”, denunció el corporado.

De Bedout también llamó la atención sobre el manejo del relleno sanitario, advirtió que desde 2022 se tenía licencia para la construcción del Vaso La Piñuela pero nunca se adjudicó.

“Desde junio del año 2022 se tenía la licencia ambiental para construir el vaso de la piñuela y a hoy no se ha construido absolutamente nada. Treinta y tres hectáreas, 8 millones de toneladas que nos duraría para seis años de la disposición de estos residuos, le volvieron a incumplir a la ciudad, ¿cómo no dejaron construido o por lo menos adelantado el vaso de la piñuela para que Medellín no llegue, como va a llegar dentro de unos meses, a una emergencia ambiental y sanitaria por no tener dónde disponer los residuos que todos producimos?”, finalizó el concejal.