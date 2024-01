Alcaldía denuncia que encontró desmantelada Secretaría de la No Violencia

Medellín

El secretario de la No Violencia de Medellín, Carlos Arcila, alertó que encontró vacía la dependencia que le corresponde en el edificio Vásquez, en donde se supone estaba ubicada.

Sin embargo, el funcionario le contó a Caracol Radio, que a 20 días de haber tomado posesión del cargo, no aparecen, ni siquiera los computadores con los que se supone trabaja la anterior administración.

“No entiende uno que los funcionarios que estaban ahí no tuvieran las condiciones adecuadas como sistemas, por ejemplo, nosotros llegamos y solicitamos los equipos de sistemas y no los encontramos y esa fue la solicitud que hicimos, en dónde se encontraban los sistemas para los funcionarios, el secretario, los secretarios. Ya estamos haciendo la solicitud pertinente para ver en dónde están esos computadores porque nos dicen que son unos portátiles, entre otras cosas que había ahí y estamos recogiendo esa información para que nos la entreguen”, denunció Carlos Arcila, secretario de la No Violencia.

Advirtió que las condiciones en las que recibieron las instalaciones dan cuenta de que allí no se podían realizar labores de oficina.

“Muy preocupado porque las instalaciones no se utilizaban realmente como supuestamente se iban a utilizar. Le pidieron eso a Comfama y realmente el edificio no está adecuado de acuerdo con las condiciones que uno creería debe tener para que funcione la Secretaría de la No Violencia, más otras secretarías que estaban ahí. De hecho, estuvimos revisando todo el tema del plan de prevención de incendios, no tiene, no tenía las adecuaciones para internet, el aire acondicionado”, explicó Arcila.

El funcionario agregó que avanza en la adecuación de los espacios para que en el edificio Vásquez funcione su secretaría, la de Cultura y Buen comienzo durante esta nueva administración.