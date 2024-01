Marco Pérez se metió en la polémica de la Superliga: “Para mí, la mano de Arias era penal”

El primer sorbo de la Superliga 2024 terminó en favor del Junior de Barranquilla, luego de imponerse por la mínima diferencia sobre Millonarios en el Estadio Metropolitano (anotación de Carlos Bacca). La serie se definirá el próximo miércoles 24 de enero en El Campín de Bogotá.

Justamente el duelo de ida estuvo enmarcado en dos polémicas arbitrales. La primera, una pena máxima sancionada por un cruce en el área de Yuber Quiñones contra Walmer Pacheco, acción que terminó en el tanto de Bacca; la segunda, otro penalti por mano de Jorge Arias, el cual fue invalidado tras la intervención del VAR.

Sobre esta última acción habló Marco Pérez en El Vbar Caracol. El experimentado delantero era quien iba a cobrar para intentar poner el 2-0 en el marcador, pero terminó quedándose con las ganas. En su opinión era una mano cobrable, pero aclaró también que respetaba la decisión del juez central.

El exjugador de Águilas Doradas aprovechó la charla para referirse a cómo han sido sus primeras semanas en el cuadro barranquillero y dio detalles de su proceso de adaptación, el cual suele costarle a los jugadores que arriban por primera vez a la capital del Atlántico.

Marco llegó al Junior en condición de agente libre y firmó por dos años, es decir hasta diciembre del 2025.

Victoria en la Superliga

1-0 ante Millonarios

“Lo importante era que el equipo ganara y lo hizo. Todavía falta un poco porque no tuvimos mucho tiempo de trabajo, entramos el 6 y prácticamente van como 15-14 sesiones de entrenamiento. El equipo se sintió bien, ganamos ante un gran rival”.

Polémica mano penalti

“Cuando termina el partido, veo que pega en la mano, pero el árbitro dice que el balón viene de un rebote y no es penalti. Uno respeta la decisión del juez, pero para mí eso era penal. No pude cobrar”.

Mente puesta en Liga y después en la vuelta

“Hoy estamos haciendo la recuperación, estamos pensando en el partido contra Bucaramanga por Liga. Ya habrá un momento para analizar y mirar en qué fallamos o qué hay que mejorar, para saber cómo plantear el partido en Bogotá. Es pasar página. Millonarios es un gran rival y juegan bien en casa, pero enfrentarán a un equipo que tiene una base, con jugadores que llegaron a reforzar para ser más fuerte de lo que es. Será un partido lindo”.

Ilusión con Junior para el 2024

Calendario apretado

“En nuestra Liga estabas acostumbrado a que la Superliga se jugaba finalizando enero o iniciando febrero; ahora es el 18-20 de enero, sobre la hora. Junior jugó la final el 13 de diciembre y después tocaba descansar. El equipo entró el 6 de enero y faltan sesiones de entrenamiento, porque se viene de menos a más. Lo importante es que el equipo ganó”.

Proceso de adaptación

“Me sentí bien. Hay una base muy buena, uno aprovecha los minutos que le den. Me sentí bien en el debut, me preparo para lo que viene y voy de menos a más… El equipo me ha acogido muy bien, viene de quedar campeón y está muy unido. En cuanto al clima, mi tierra también es como Barranquilla, sin ese fogaje, pero con mucho calor. No me ha costado tanto. Voy de menos a más, de a poco. A veces uno debe prepararse cuando no se es titular, para estar al 100 cuando el profe lo necesite”.

Competencia por ser delantero

“Tenemos tres delanteros muy buenos, es una competencia sana. La última vez que estuve en una competencia tan difícil fue en Argentina, durante mi primera vez que fue creo en 2009. Yo era el cuarto delantero y tuve la oportunidad de debutar en el clásico porque los demás estaban lesionados. Jugué, ganamos después de mucho tiempo y no la solté más. Yo era de reserva cuando entré y de ahí en adelante no salí más del primer equipo, recién lo dejé cuando llegué a España. Acá hay delanteros buenos, Junior es un equipo bueno y toca pelear para cuando el profe lo necesite y si no solo queda apoyar al compañero”.