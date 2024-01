Alberto Gamero explicó el cambio de Yuber Quiñones: “En una final, primero es Millonarios”

Millonarios comenzó su 2024 cayendo 1-0 ante el Junior en Barranquilla, en el juego de ida de la Superliga. El partido en el estadio Metropolitano se definió con un lanzamiento desde el punto penalti ejecutado por Carlos Bacca.

Uno de los protagonistas del juego fue Yuber Quiñones, quien ingresó al terreno a los 70 minutos por Beckham David Castro, minutos más tarde cometió un polémico penalti sobre Walmer Pacheco, con el cual se definió el compromiso. Tras un nuevo penalti para el local que reversó el VAR, Alberto Gamero, técnico azul, decidió sustituirlo por Omar Bertel, saliendo desconsolado el jugador de 21 años.

Gamero se refirió a dicha sustitución y explicó que, a esa altura, a los 84 minutos, necesitaba un jugador que le aportará más con el corte defensivo que con el ofensivo, evitando que el Junior le siguiera haciendo daño en ataque.

De Mackalister y Yuber Quiñones

“Lo de Macka vamos a esperar para ver, todavía faltan 7 días y lo de Paredes también. Salieron con molestias y por eso hice los cambios. Lo que Quiñones, esto pasa en el fútbol, esto es una final y en una final primero es Millonarios. Cuando él entró, por ahí nos estaban entrando, por ese costado entró mucho Junior y cuando anulan el penal veo que era mejor defendernos que atacar por ahí. Este resultado era mejor tenerlo a que nos hicieran otro gol y en Bogotá toca doblarlo. Vi que podía entrar un lateral y más porque Banguero tenía amarilla. Cuando entró Bertel, por lo menos, cerramos ese costado”.

No le cierre las puertas a un extremo

“Ese es un tema que a la medida que se va evaluando, hay que trabajarlo. Yo no me voy a cruzar de brazos teniendo extremos ahí, lo que tengo es que mejorarlos, darles instrucciones. Y hoy no hicieron un mal partido, hicieron cosas buenas y cosas no buenas por momentos. Beckham y Paredes tuvieron llegadas y nosotros controlamos a los extremos de ellos. Si bien es cierto que tenemos cupos, no cerraremos las puertas y si nos van a dar una mano, pues bienvenido sea. Lo que siempre digo es que no voy a traer por traer”.

Balance del partido

“El primer tiempo competimos muy bien, jugamos mano a mano de visitante y tuvimos esa osadía de atacarlos también. En el segundo tiempo, Junior adelantó líneas y nosotros perdimos el balón muy fácil. En el primer tiempo administramos bien el balón y buscamos jugadores para hacer posesión, en el segundo regalamos el balón y no tuvimos esa chispa del primer tiempo. El equipo se refugió porque Junior nos sometió a eso. Había un jugador de ellos interiorizando y ese jugador nos manejó el balón. Ahí no me gustó la parte estructural. Cuando hicimos 4-4-2 me parece que tuvimos un poco de llegada y chispa, Junior se refugió un poco, pero no encontramos espacios para empatar. Hoy manejamos casi tres estructuras diferentes y el miércoles ojalá podamos revertir el marcador”.

Los debutantes

“Hoy hicieron un buen partido. Banguero y Alfonzo estuvieron bien y cuando entró Giordana hizo cosas interesantes. Estoy contento con su rendimiento”.

Comportamiento defensivo

“El cuatro de atrás se manejó bien. Enfrentamos a un equipo con buen volumen de ataque y fueron tres jugadas de ellos que fueron por pérdida de nosotros, pero cuando estuvimos en bloque medio o bajo, no nos llegaron fácil. Cuando perdíamos el balón nos cogían mal parados, pero los errores los vamos a corregir”.