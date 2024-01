Daniel Mantilla reveló por qué no llegó a Atlético Bucaramanga

Daniel Mantilla regresó al fútbol colombiano luego de su paso por el Necaxa de México durante el segundo semestre del año. Para el 2024, sorprendió por volver a Atlético Nacional, equipo en el que estuvo en 2022, aunque sonó también para otros clubes del rentado local.

En diálogo con El Alargue, el jugador de 27 años se refirió a su regreso al cuadro Verdolaga, así como a la falta de continuidad que tuvo en el Necaxa de México, equipo al que llegó a préstamo procedente del Deportivo Cali.

“Salí de México en diciembre y no estaba en los planes del Cali y tomamos la decisión de buscar equipo; en esa búsqueda Nacional estuvo interesado y con mi familia muy contentos, es una institución que uno ya conoce y que había tenido una gran experiencia en mi paso por Nacional e hicimos toda la fuerza para que se pudiera dar y estábamos contentos de poder sumarme al equipo”, empezó diciendo.

Por su parte, reveló que se une en una situación contractual similar a la que llegó en 2022 a la institución antioqueña: “Es muy parecido al contrato que tuve en ese año. Llegué a préstamo con opción de compra y esperamos en esta oportunidad las cosas puedan salir mejor y podamos ser campeones, tuve la oportunidad de serlo la primera vez que estuve acá y con las ganas al final de año se puedan tomar decisiones”.

Respecto a la falta de oportunidades en México, resaltó: “Es una liga muy competitiva al igual que la colombiana, muy intensa, que al principio con el profe Dudamel, que me dio la oportunidad de llegar al equipo, tuve minutos y un poco de continuidad. Luego se dio la salida del profe y cambió un poco, no tuve muchos minutos y la continuidad no era lo que yo esperaba. Muy agradecido con Dios y la vida que me dan la oportunidad de volver a Colombia y de poder hacerlo en Nacional”.

Por qué no llegó al Bucaramanga

“En Colombia salieron algunos equipos, allí estaba mirando algunas situaciones en el exterior, pero con mi familia y mi representante, obviamente no tuve la continuidad esperada en México y me fui por donde pudiera empezar a jugar y ser importante. La primera opción que llegó fue Nacional y hablé con el Cali para poder llegar acá, ellos estuvieron en negociaciones con otros equipos, pero coincidimos que lo mejor era poder venir acá, es un equipo que jugará Libertadores y que ya conozco”, comentó al respecto.

Sobre la opción puntual del Bucaramanga, mencionó: “Sí, estuvimos en contacto con el profe (Dudamel). Yo soy jugador del Deportivo Cali y tenemos que coincidir todo al momento de hablar con el Deportivo Cali, ellos invirtieron en mí y quieren recuperar eso a través de los préstamos y una posible compra. Tomaron la decisión que Nacional era el equipo que mejor les podía ofrecer eso que estaban pidiendo y al final no era solo decisión mía, sino del Deportivo Cali”.