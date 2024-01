Junior buscará sacar ventaja en casa y Millonarios intentará dar el golpe en la Superliga

Todo listo para la disputa del primer título del fútbol colombiano. Junior de Barranquilla y Millonarios lucharán entre sí para definir al campeón de la Superliga 2024. El cuadro capitalino se hizo con la corona del primer semestre al vencer a Atlético Nacional, mientras que el elenco rojiblanco lo hizo al final del año ante Independiente Medellín.

El duelo de ida se disputará en el Metropolitano a partir de las 8 de la noche y usted podrá seguirlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Junior llega con un equipo de ensueño

Si no es una de las mejores plantillas que ha tenido el Junior de Barranquilla en los 30 últimos años, pega en el palo. La directiva encabezada por Fuad Char se metió la mano al bolsillo y concretó fichajes bomba, por lo menos para el torneo local: Yimmi Chará, Víctor Cantillo y Rafa Pérez son algunas de las caras nuevas del club.

A lo anterior se suma una nómina que mantuvo su columna vertebral, aquella que brilló en los cuadrangulares de fin de año y logró sacar adelante una final complicadísima frente al DIM. Carlos Bacca, Luis Enamorado y Deiber Caicedo serán los encargados de comandar un equipo que llega como favorito a la disputa del primer título del año.

Para el duelo de ida, el entrenador Arturo Reyes no podrá contar con uno de sus estelares refuerzos, se trata de Rafa Pérez, cuyo fichaje desde San Lorenzo se complicó a raíz de un lío jurídico. El cuadro argentino no ha enviado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y por ello no pudo ser inscrito. Su situación de momento es compleja y no podrá jugar.

Por lo anterior se espera que la zaga central sea la misma que viene de gritar campeón: Jermein Peña y el argentino Emanuel Olivera. Asimismo, tanto Víctor Cantillo como Yimmi Chará ingresarán al once, mientras que Marco Pérez irá al banquillo.

“Nuestros directivos han hecho un gran esfuerzo, no solo en los jugadores que han llegado a reforzar el equipo, sino también con la renovación de algunos jugadores importantes que hicieron parte del título del semestre anterior. Creemos que tenemos un equipo bien conformado y esperamos que los jugadores que han llegado para este nuevo torneo podamos insertarlos”, apuntó Reyes en la previa del encuentro.

Millonarios apela al proceso Gamero para soñar con el título

Por los lados del elenco visitante, la ilusión de un nuevo trofeo en la era Alberto Gamero está latente. Si bien los fichajes no han sido los que el hincha espera, la directiva cumplió al mantener la nómina que pudo destacar a nivel nacional en el 2023. El grupo se cobija en su largo proceso, que por cierto va para el quinto año, para soñar con la consagración.

No será una llave fácil para el cuadro capitalino, teniendo en cuenta que contará con bajas sensibles para el duelo de ida. Daniel Ruiz no podrá estar por su convocatoria a Selección Colombia sub-23, Daniel Cataño se encuentra mermado físicamente y Juan Pablo Vargas sufrió un problema de rodilla de última hora. Ellos se suman a las bajas de Juan Carlos Pereira y Jader Valencia.

La buena noticia es que dos de los cuatro refuerzos hasta ahora anunciados serían titulares, se trata de los laterales Danovis Banguero y el venezolano Delvin Alfonzo. Ellos acompañarán en el fondo a Andrés Llinás y Jorge Arias, quien será el reemplazante de Vargas. Por otro lado, el argentino Santiago Giordana y Diego Novoa estarán en el banco de suplentes.

En el mediocampo y el frente de ataque no se esperan grandes cambios. Mackalister Silva compartirá zona con Beckham David Castro y Edgar Guerra, mientras que en punta estará Leonardo Castro.

“La mentalidad está puesta en esta Superliga, nuestro primer torneo. Todos los equipos nos preparamos para ser campeones y el día 24 de enero habrá uno... Si queremos ganar la Superliga hay que hacer las cosas bien desde mañana que se abre esto, trataremos de llevarnos un resultado positivo a Bogotá”, detalló Gamero en la rueda de prensa previa al duelo.

Alineaciones probables

Junior de Barranquilla: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Jermein Peña, Emanuel Olivera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo; Deiber Caicedo, Yimmi Chará, José Enamorado; Carlos Bacca.

Entrenador: Arturo Reyes.

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Daniel Giraldo; Edgar Guerra, David Mackalister Silva, Beckham Castro; Leonardo Castro.

Entrenador: Alberto Gamero.