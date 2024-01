Rafa Pérez: ¿por qué se complicó su inscripción al Junior?

Pareciera que el destino no quisiera que Rafa Pérez regrese al Junior, club del que es hincha. En enero del 2022 el futbolista no superó los exámenes médicos, aunque no fue el único, pues otros jugadores como Marlon Torres, Jesús Hernández o Germán Gutiérrez, tampoco los pasaron. En ese entonces la jefatura del departamento médico, estaba a cargo del especialista Javier Fernández.

Hoy la situación es diferente, pero con complicaciones que imposibilitan que juegue el torneo con el cuadro barranquillero. Si bien fue presentado como nuevo jugador el 3 de enero, al considerarse como agente libre por un supuesto incumplimiento en los pagos por parte de San Lorenzo, su último club, parece que sí se produjeron esas cancelaciones.

La noticia llega justo días antes de que el club afronte su primer gran reto de la temporada: la Superliga 2024, certamen que enfrenta a los dos campeones de Liga del año anterior. Este jueves 18 de enero se disputará el duelo de ida en el Metropolitano, mientras que la vuelta será el miércoles 24 en El Campín de Bogotá.

Preocupación en Junior

El máximo accionista del campeón de Colombia, Fuad Char, habló al respecto de la situación del defensor de 34 años y se mostró preocupado, pues en caso de que tenga que regresar a San Lorenzo, deberán salir a buscar otro defensor de esas características.

“Complicado. Estamos mirando con los abogados la situación de Rafa que se nos complicó. Estoy en eso, estamos revisando. El club argentino parece que cumplió, en su momento, lo que le debía a Rafa, los meses los cubrieron. Estamos en una situación difícil, estábamos convencidos que eso se había incumplido y parece que no, tuvieron tiempo de consignar los valores el último día”, expresó Fuad Char sobre este caso.

El máximo accionista de Junior dejó claro que la prioridad es solucionar este tema y, en caso de no hacerlo, habrá que buscar otra opción para la primera línea: “Estamos bastante preocupados. Tengo una reunión con el abogado y el gerente del club, voy a eso. Lo que tenemos en mente es definir lo de Rafa, resolver eso. Es una posición importante para nosotros y si no es Rafa, hay que salir a buscar un jugador de esas condiciones”.

En caso de que finalmente no se pueda dar la inscripción del jugador, Junior estará en la obligación de sentarse a negociar con San Lorenzo por el fichaje de Pérez. Vale recordar que el experimentado zaguero está tasado en 1.5 millones de euros, siendo esta una cifra sumamente alta para el mercado colombiano.

De momento, la institución cuenta en esa zona del campo con Jermein Peña, Brayan Ceballos, Emanuel Olivera y Howell Mena.