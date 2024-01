Jhon Durán sobre el supuesto interés de Milán y Chelsea: “es un paso importante”

El nombre de Jhon Jader Durán ha sido noticia en las últimas semanas por el supuesto interés que ha causado en grandes equipos como el Milán y el Chelsea. Sin embargo, parece poco probable que se presente un movimiento en este mercado de transferencias de invierno, pues Aston Villa no contemplaría esa opción.

De hecho, el entrenador Unai Emery, recientemente se mostró satisfecho con la labor que viene haciendo el joven delantero de 20 años. “Está jugando. Está siendo importante. Es joven y necesitará experiencia. Necesitamos un segundo delantero ya que necesitamos dos jugadores para cada posición. Y con Watkins está Durán”, señaló el entrenador de Aston Villa en conferencia.

“Estoy muy feliz con él. Él está mejorando progresivamente y su compromiso está mejorando progresivamente. Cuando tomamos la decisión de ficharlo hace un año, el proceso que decidimos con él es el mismo”, agregó recientemente.

Declaraciones de Jhon Durán

El antioqueño se encuentra en licencia debido a la no competencia del Aston Villa hasta el próximo viernes 26 de enero, justamente contra Chelsea por la cuarta ronda de la FA Cup. En charla con Win Sports TV, el jugador habló del presunto interés de esos dos grandes equipos. “No estoy al tanto, no sé de esas cosas”, dijo en principio.

“Chelsea es un equipo grande, si el interés está, es un paso muy importante que te vean clubes de ese tamaño. El Milan es un club grande, han pasado muchas estrellas y es importante en el mundo (...) Tengo la cabeza en Aston Villa, estoy trabajando ahí y después que sea lo que Dios quiera (...) La Premier League es la mejor liga del mundo, todos queremos estar ahí, en el equipo estamos peleando puestos de Champions y ser primer campeón”, manifestó al respecto.

Sobre su participación con la Selección Colombia, comentó: “Estoy feliz de estar en el radar, de estar en esta nueva generación. La presión de ser el delantero no es un factor”.

Durán ha disputado 35 partidos desde que llegó al Aston Villa, de los cuales solo en 7 lo hizo como titular, además de aportar 4 goles. Por ahora seguirá concentrado en los objetivos del club, que se encuentra viviendo una gran temporada, con un tercer puesto actualmente en la Premier League, a la espera de disputar los octavos de final de la Conference League y continuar con vida en la FA Cup.