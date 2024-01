“La ESE Santiago de Tunja se necesita ofrecer servicios de alta complejidad”: exgerente

Tunja

Desde hace varios meses la ESE Santiago de Tunja ha sido noticia por la crisis financiera que atraviesa y las irregularidades con los trabajadores, la gran mayoría contratados con la empresa de Servicios Temporales W Colombia.

Caracol Radio, habló con el exgerente, Alexander Mesa Fonseca quien explicó que la relación ingreso-gasto, debe ser el balance correcto de cualquier entidad prestadora de salud y de no cuidarse puede ocasionar situaciones como las de la ESE Santiago de Tunja.

“Tuvimos la posibilidad de dirigir esta entidad durante 18 meses, en medio de una pandemia y poner en marcha el hospital metropolitano de Tunja. No poder crecer, ser nuevo en el mercado, y haber tenido la salida del gerente que planeó el punto de equilibrio sumado a los cambios de diferentes gerencias hizo que la institución no se visualizara adecuadamente, y no tenga los recursos para responder a su funcionamiento”, manifestó Mesa Fonseca.

La carencia de camas hospitalarias, tan solo 25 para un hospital de segundo nivel llevo a buscar salidas y gestionar ante el Ministerio de Salud una torre para el Hospital Metropolitano de Tunja, obra que contemplaba la construcción de cuatro pisos que permitirían la apertura de 40 camas hospitalarias, un auditorio, almacén, oficinas administrativas y demás áreas exigidas en los estándares mínimos de habilitación en salud, para descongestionar al Hospital San Rafael y ofrecer servicios de alta complejidad.

“La realidad de las empresas de salud en Colombia hace que todos los hospitales públicos, tengan plantas pequeñas y se haga contratación con empresas temporales por varias razones: 1. Plantas cortas con terciarización del mercado y 2. Las realidades del mercado hacen que esta modalidad de contrato en una entidad estatal puede responder altibajos”, puntualizó el exgerente.