Jhon Jairo Bodmer: “Hay un arquero del torneo local que queremos desde diciembre”

Atlético Nacional se encuentra en pretemporada alistando lo que será la participación en la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores, en la que primero deberá superar dos fases para poder llegar a la fase de grupos. El club ya ha oficializado a cinco refuerzos para el semestre, a la espera de poder concretar el tema del arquero, que parecía encaminado para que fuera Wuilker Faríñez, pero finalmente fue descartado.

En atención a los medios de comunicación, el entrenador Jhon Jairo Bodmer habló del panorama del equipo en los primeros días de acondicionamiento y no dejó de lado las posiciones que se puedan reforzar, así como las opciones que maneja para el arco.

“Arrancamos una pretemporada muy intensa, cumpliendo los objetivos físicos. No solo se cumplen desde lo que evalúa el departamento de rendimiento, sino desde la disposición, podemos correr mucho, pero estamos haciendo una pretemporada en la que se están dando los conceptos de forma detallada. Muy contento por el momento”, dijo sobre los días de trabajo.

Respecto a la adaptación de los jugadores que fueron presentados, comentó: “Todos se han adaptado muy bien, en el análisis que hicimos, trajimos jugadores que yo pudiera conocer de antemano, por su recorrido. No se evalúa únicamente por un vídeo o por lo que pueden hacer, es importante saber con quienes trabajaron, qué conocimiento tienen de la metodología que nosotros trabajamos. Se han adaptado muy bien grupalmente, en tema de conceptos se han adaptado muy bien hasta el día de hoy. Nunca voy a estar conforme, nunca. Desde que me levanto no estoy conforme, en mi día a día, pero estoy contento con lo que tengo aquí”.

Caso Faríñez y la posición de arquero

El venezolano Wuilker Faríñez tenía todo encaminado para convertirse en el reemplazo de Kevin Mier. No obstante, el club decidió descartar su fichaje porque el jugador llega con falta de ritmo y necesitan un portero que esté disponible al mejor nivel desde el primer momento. Ahora, deberán enfocar los esfuerzos en otro defensor del pórtico, si bien tiene más de 20 opciones, hay una que están buscando desde diciembre.

“El profe Milton Patiño, con todo el departamento de análisis, tenemos casi 20 porteros analizados. Desde las características que necesitamos, pensamos en pies, atajar y juego aéreo, pensando sobre todo en la Copa Libertadores. Lo de Wuilker ya todos lo saben con el comunicado, no quiero decir nombres hasta que las negociaciones se puedan aterrizar. Tenemos en 10-11 días el inicio de la competencia local, necesitamos a alguien con el que podamos contar inmediatamente. Hay un arquero del torneo local que queremos desde diciembre”, sobre este último, aunque no dijo el nombre, podría ser Joan Parra, que ha sido relacionado con el club.

Finalmente, respecto a otras posiciones a reforzar, comentó que en caso de conseguir un volante ‘10′, buscarán un futbolista polivalente en ataque. “Si no se da lo del volante “10″, es importante lograr un jugador polifuncional en la línea ofensiva. Pensamos en un “10″ que inclusive pueda defender en banda, para poder contar con el doble “9″. Por naturaleza, el volante creativo no juega por fuera, pero para mí es clave que puedan marcar por fuera y atacar por dentro”.