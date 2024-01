Viernes 12 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío advierten por vencimiento de vacunas COVID, el 86% de los biológicos destinados a menores de edad fueron desechados

Frente al panorama por incremento de enfermedades respiratorias y la circulación de COVID variante Ómicron JN.1 en el departamento, las autoridades de salud han reforzado el llamado al autocuidado y a la vacunación para evitar la propagación del virus.

La referente en vacunación de la secretaría de Salud de la gobernación departamental, Adriana García afirmó que de las 13. 800 dosis de la moderna pediátrica tuvo que ser desechado el 86% porque los padres de familia no permitieron el acceso a la aplicación.

Explicó que la moderna bivalente que es con la que cuentan actualmente está conservada en refrigeración, pero solo tiene 30 días de vida útil por eso la importancia de retomar la vacunación. Recordó que son 3.650 dosis de esta vacuna que va dirigida a mayores de 18 años con comorbilidad, talento humano en salud y mayores de 60 años que tengan por lo menos una dosis de cualquiera que sea.

Advirtió que se evidencia el incremento de casos de infección respiratoria aguda por COVID o por otros virus como influenza y sin poder dar uso a las vacunas porque la comunidad no accede a las mismas. Sostuvo que muchas personas se dejaron llevar por la desinformación de redes sociales sobre la seguridad de las vacunas y por temor desistieron del acceso. En ese mismo sentido dijo que las declaraciones que en su momento emitió el ministro de Salud sobre que la vacunación era un experimento pues generó más dudas.

Finalmente, afirmó que el esquema indica que a partir de los 6 meses de edad todo ciudadano debe tener dos dosis como mínimo, mayores de 18 dosis adicionales. Reconoció que no hay disponibilidad de biológico para menores, ni para empezar esquemas ni para gestantes lo que aumenta preocupación porque es la principal medida de control del virus.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A propósito, las instituciones Educativas de Armenia están capacitando a docentes para la prevención del COVID en las aulas de acuerdo a la nueva variante en el país.

De acuerdo al nuevo anuncio de la nueva variante del covid en Colombia y teniendo en cuenta el inicio del año escolar en las 54 instituciones del departamento, hemos consultado con los rectores de algunos colegios del municipio de Armenia, sobre cómo será el manejo de este tema, considerando que es uno de los escenarios donde se puede presentar mayor contagio y tener un control del esquema de seguridad es mucho más difícil.

Amparo Cecilia Tirado Mejía, rectora de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, nos cuenta las estrategias de seguridad que piensan implementar, en la institución, entre ellas el lavado continuo de manos y el uso de tapabocas.

Así mismo el Rector de la Institución Educativa INEM, César Naranjo, afirmó que, para este inicio de año escolar, los docentes pertenecientes a la institución se están capacitando y orientando en el tema de prevención y transmisión del COVID y la nueva variante presente, así mismo señaló que gracias a las estrategias educativas que se tomaron en la época de cuarentena se sienten capacitados en caso tal que se deban volver a implementar.

Este sin duda es un reto que nuevamente tendrán que enfrentar las Instituciones, pero esta vez con el conocimiento necesario para manejar la situación de manera correcta. Es necesario aclarar que no estamos en un estado de emergencia, pero sí es necesario desde los diferentes sectores implementar medidas de seguridad para que la situación no avance.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Vuelve y juega, más de 100 afectados por agencia de viajes en Armenia denuncian que no les han regresado los recursos invertidos en planes turísticos nacionales e internacionales

Recordemos que en el mes de diciembre se conoció la polémica e incertidumbre para las personas que invirtieron altas sumas de dinero con la agencia el Club del paseo que cerró sus puertas en la sede en el centro de Armenia.

Una de las afectadas dijo que ahora no solo es la tristeza de que no pudieron realizar sus viajes soñados, sino que no les devuelven los dineros ni dan respuestas. Destacó que estaba pagando un viaje a San Andrés con su familia y desde el 7 de diciembre supuestamente la agencia se fue de vacaciones colectivas y esta es la fecha que aún no les brindan respuesta.

Advirtió que había invertido 11 millones de pesos por lo que su preocupación es alta porque no quiere perder su dinero, por eso aspira a que la situación mejore. Dijo que el único contacto que tiene es quien le vendió el paquete turístico, pero no amplía la información ni da parte de tranquilidad.

Hablamos con una de las asesoras que tenía relación con la agencia sobre este tema y manifestó que también se vio afectada ya que la agencia no le pagó las comisiones que tenían pendientes. A su vez dice que exempleados directos de la agencia no saben nada de los dueños de este negocio y que incluso ya instauraron demandas para que les pague los salarios que les deben.

Como conclusión esta agencia afectó no solo a las personas que confiaron su dinero para realizar sus viajes, sino también a sus empleados, no solo económicamente sino en su reputación porque ellos son los que en el momento están siendo culpados y señalados por acciones de terceros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, dos muertos y dos heridos dejó ataque sicarial en el municipio de Quimbaya, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el hecho. Ya son 9 homicidios en lo corrido del año en el Quindío

mediante labores de patrullaje preventivo, desarrollados el sector de la calle 15 entre carreras 19 y 20 del municipio de Armenia por parte de uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logran observar a una mujer, quien el momento de notar la presencia Policial intenta evadirlos ingresando a un establecimiento comercial, y al verificar sus pertenencias le encuentran en su poder 3 bolsas y 21 cigarrillos con marihuana, así como 5 cartuchos para revólver calibre 38.

Por tal motivo, la mujer es conducida y dejada a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En desarrollo de planes de registro y solicitud de antecedentes en vía pública del Sector Galería del municipio de Montenegro, la Policía Nacional logra la captura en flagrancia de dos ciudadanos por el delito de hurto.

Es así como uniformados adscritos al cuadrante 22-2 y el Grupo de Reacción GAMA 3 logran interceptar a estas dos personas de 23 y 38 años respectivamente, quienes se movilizaban con dos guadañas avaluadas en 4 millones de pesos, las cuales habían sido reportadas minutos antes como hurtadas en el barrio Comuneros de este municipio.

Por consiguiente, se les da a conocer sus derechos como personas capturadas por el delito en mención, siendo dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por sus actos.

Buscando mitigar el impacto en temas de seguridad de los comerciantes del sector centro, y de los mismos ciudadanos que son quienes hacen posible este dinamismo económico, la Alcaldía de Armenia inició diálogos con la gerencia de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con miras a crear planes en conjunto que beneficien a la población.

Con la presencia del Ejército, la Policía Nacional, la SIJIN y demás organismos de control, desde la administración se propone un plan piloto que, en tiempo real, permita a los comerciantes del sector tengan comunicación inmediata con los cuadrantes de Policía asignados, y así tener un control sobre los hurtos en el centro de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia está frenado el proceso de elección para personero municipal debido a una acción de tutela

Y es que uno de los aspirantes instauró una acción de tutela solicitando la recalificación de los títulos por lo que desde inicio de año tuvieron que frenar el proceso de elección para personero municipal para el periodo 2024- 2028.

El presidente del Concejo Municipal de Armenia, Juan Camilo Tabares, explicó que el cronograma lo estaban cumpliendo a cabalidad hasta el 15 de diciembre del 2023 donde 46 aspirantes pasaron exámenes con los requisitos mínimos.

Enfatizó que no se ha podido cumplir con la elección porque un Juez de la República ordenó a la mesa directiva a detener el proceso porque una persona que está en listado de admitidos solicitó la recalificación de una segunda maestría, aunque aclaró que de acuerdo con la ley obligan a calificar los requisitos mínimos abogado y especialización o maestría. Fue enfático que la corporación no tiene responsabilidad en el retraso puesto que los juzgados entraron a vacancia judicial lo que no ha permitido reactivar el cronograma.

Recordó que de todo el proceso hay una calificación de uno a 100 y la última calificación la entrega el Concejo que vale el 10%. Explicó que hay una calificación de hoja de vida, entrevista y de conocimiento que fue un convenio con la Universidad del Quindío que de forma gratuita se encarga de la entrevista.

Espera finalizando mes pueda conocerse el cargo de la personería municipal.

En el Concejo de Armenia se proyecta debate sobre estado actual de los escenarios deportivos de los juegos nacionales

El presidente del Concejo dio a conocer cómo avanza el inicio de sesiones para este primer semestre del año. Resaltó que por ahora no ha sido radicado por la administración municipal algún proyecto de acuerdo, pero fue claro que la otra semana podría surtirse dicho proceso.

Informó que se han realizado proposiciones para debates como es el enfocado a los juegos nacionales respecto a los escenarios deportivos y con el fin de extender la invitación a Imdera e Indeportes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia reconocen falta de agentes de Tránsito por lo que autoridades esperan aumentar el número con el fin de fortalecer la labor operativa

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño se refirió a la situación donde en la vigencia anterior quedó el estudio de carga donde se establece el número adicional para incrementar el cuerpo de agentes de Tránsito por eso espera avanzar en las gestiones administrativas y financieras.

Reconoció la importancia del proceso ya que actualmente cuentan con 57 unidades que son muy pocas porque se ha triplicado el parque automor para aumentar pie de fuerza.

Fue claro que es clave apuntar a ese incremento para solventar las principales problemáticas en las que muchas se enfocan a la falta de cultura ciudadana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Buenas Noticias, la caja de compensación Comfenalco Quindío entregó cartas de asignación de subsidios de vivienda a 90 familias

En el auditorio Los Fundadores de Comfenalco Quindío se realizó la ceremonia de entrega a las familias beneficiadas del subsidio correspondiente al último periodo de postulación de 2023. El director de la entidad, José Fernando Montes dijo que los recursos destinados son por más de 2 mil millones de pesos.

Explicó que los 90 subsidios entregados son divididos en 68 para compra de vivienda nueva, 21 para mejoramiento de vivienda y uno para construcción en lote propio.

Reconoció que ante la complejidad económica que vive el país y las dificultades por el subsidio de Mi Casa Ya apuntan a incrementar subsidios para mejoramiento de vivienda que impacta positivamente a las familias beneficiadas. Resaltó que la totalidad de beneficiarios son trabajadores cuyos ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Caracol Radio dialogó con varias de las personas beneficiadas con el proceso que evidenciaron la felicidad por cumplir el sueño de tener casa propia.

Dijeron que es muy gratificante que el esfuerzo se vea materializado en un hogar y que a pesar de que en el proceso caiga el optimismo por no ser seleccionado en el tiempo que se desea, consideran es clave ser pacientes para que llegue la buena noticia.

La alcaldía de Armenia posesionó 75 ediles que representan la voz del municipio que componen las 10 comunas urbanas y el sector rural. Presupuesto participativo, obras, gestión y trabajo conjunto, serán las consignas para estos cuatro años.