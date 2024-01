Edwin Cardona explicó el polémico gesto hecho a un jugador de Corea del Sur en 2017

Edwin Cardona durante el amistoso entre Colombia y Corea del Sur en 2017. / AFP PHOTO / JUNG Yeon-Je (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images) / AFP Contributor

Edwin Cardona regresó al fútbol colombiano el pasado mes de julio, de la mano del América de Cali. Luego de su paso por Racing Club de Avellaneda, el volante antioqueño tomó la determinación de volver al país para retomar su nivel y de paso potenciar el proyecto comandado por Lucas González.

En su primer semestre con el cuadro vallecaucano logró llegar hasta los cuadrangulares finales. Disputó un total de 21 partidos, anotó seis goles y dio tres asistencias.

Mientras adelanta su pretemporada de cara al 2024, año en el que América tendrá como gran objetivo la Copa Sudamericana, Cardona tuvo un momento para salir en stream, a través de la plataforma Twitch, con el influencer ‘La Liendra’.

Polémico gesto ante Corea del Sur

Durante el en vivo, se tocaron temas relacionados al fútbol internacional, sus gustos, el torneo local y demás. Entre lo más llamativo estuvo el polémico gesto que el volante de 31 años tuvo contra un jugador de Corea del Sur, en medio de un duelo amistoso disputado en 2017 por territorio asiático.

El partido se caracterizó por el juego fuerte de los coreanos y las constantes fricciones entre jugadores de cada bando. En un momento, James Rodríguez empezó a ser increpado por los rivales y se armó el alboroto. Empujones, gritos, reclamos, uno que otro careo, de todo.

Y justo en la discusión, cuando parecía que los ánimos se estaban calmando, la cámara logró enfocar cuando Cardona se acercó a un rival, llevó sus dedos a la cara e hizo el gesto de ojos rasgados. Si bien la situación no pasó a mayores, más adelante la FIFA le impuso una sanción por realizar un “gesto discriminatorio”.

Así las cosas, el mediocampista quedó inhabilitado por cinco partidos oficiales, lo cual lo terminó dejando fuera de la convocatoria para el Mundial de Rusia 2018, teniendo en cuenta que se hubiese perdido parte de la fase de grupos. En este orden de ideas, el entonces entrenador José Néstor Pékerman decidió darle el cupo a otro compañero.

Explicación del asunto

Regresando a la charla con ‘La Liendra’, Edwin Cardona recordó aquella situación. En primer lugar, indicó que su reacción fue porque los futbolistas de Corea del Sur estaban amedrentando a James Rodríguez, motivo por el cual reaccionó.

“Hubo una discusión con James y lo empujaron y todo. Lo digo con todo respeto, no fue racismo ni lo hice con esa intención... Fue la furia y la calentura”, sentenció.

Y explicó la razón del gesto: “La verdad lo hice porque yo no sé hablar inglés, chino o coreano menos, si le hablo en español no va a entender y se dio el impulso. Decía ‘Ese man le está pegando a un compañero, ¿qué hago?’ Y lo único que se me ocurrió, la verdad, fue eso”.

Ahora bien, el antioqueño reconoció haberse sentido “mal” luego de la polémica situación. “Después de que terminó el partido fue que vi la magnitud de todo y dije ‘¿yo qué hice?’... Me dio una pena, me sentí muy mal”, concluyó.

