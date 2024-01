José Aja envía un mensaje a Santa Fe: “No hicieron el esfuerzo por retenerme”

Jose Aja, nuevo refuerzo del DIM, ex Santa Fe

Independiente Medellín sigue reclutando figuras para afrontar el Torneo Apertura 2024 con el mejor nivel posible. La salida de siete jugadores, será compensada con el fichaje de Pablo Lima, Jhon Vásquez, Kener Valencia y José Aja. Este último conversó con El Alargue de Caracol Radio, sobre su partida de Independiente Santa Fe y los factores que lo llevaron a aceptar la propuesta de unirse al equipo de su compatriota, Alfredo Arias.

Sobre su salida, afirmó que no lucharon por su permanencia en el conjunto capitalino. “Por parte de del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme, tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo, dijeron que no entraba en los planes para este año, fue una decisión de ellos”, señaló el jugador de 30 años.

Tras percibir interés por parte del entrenador con el que ya había compartido, no dudó en aceptar la propuesta. “Esa fue una de las principales razones por la que vine acá a Medellín porque que sé lo profesional que es y lo dedicado a esta linda profesión. Cuando me llamó porque quería contar conmigo la verdad que me entusiasmó trabajar juntos”, comentó emocionado por el reencuentro con Arias, con quien logró resultados muy positivos en su último equipo.

A días de iniciar la temporada, se mantiene positivo e irá en busca del título. “El equipo lo hizo muy bien el semestre pasado, creo que merecían ser los campeones y por cosas del fútbol se les terminó escapando”, concluyó comprometido con el éxito de su nuevo club.

José Aja llega al DIM

¿Cómo toma la decisión? Contento con esta nueva etapa aquí que estoy empezando en Medellín. La verdad que no lo dudé mucho porque finalizó mi contrato ahí en Santa Fe y se abrió la oportunidad de venir para acá, una institución tan importante en Colombia y con la llamada del cuerpo técnico, que para mí eso fue decisivo, y la verdad que feliz de estar acá.

Su recibimiento: En estos primeros días que yo en el equipo me recibieron de la mejor manera y un grupo muy sano, muy unido, que se le nota muy comprometido con el equipo y ya preparándonos para los lindos desafíos que se nos vienen.

Pasado con Alfredo Arias: Es un cuerpo técnico que conozco muy bien, nos tocó trabajar juntos en Santa Fe e hicimos un gran campeonato. Él después se fue el equipo y se sintió un poco su ausencia cuando el equipo mejor estaba jugando y esa fue una de las principales razones por la que vine acá a Medellín porque que sé lo profesional que es y lo dedicado a esta linda profesión. Cuando me llamó porque quería contar conmigo la verdad que me entusiasmó trabajar juntos. Lo hicieron muy bien el semestre pasado, se les escapó por nada este campeonato, así que ahora trabajar juntos de vuelta con un muy lindo grupo que hay así que contento.

Preparación para la temporada: Ahora poniéndome a punto físicamente porque ya han pasado un par de meses de que no estoy en competencia porque con Santa Fe nos liberaron temprano, entonces toca ponerse en ritmo rápido y estos días vienen siendo muy importantes en doble turno, esta pretemporada, y la verdad que el equipo lo hizo muy bien el semestre pasado creo que merecían ser los campeones y por cosas del fútbol se les terminó escapando. Lo fundamental que hay un equipo muy bueno, han llegado algunos refuerzos y creo que hay un este lindo material para poder hacer bien las cosas.

¿Siente algún peso por cubrir la posición de Joaquín Varela? No, peso ninguno porque yo pienso que también tengo mi carrera que me respalda, sé que Joaquín lo hizo muy bien y lo vi jugando todo este semestre, pero la verdad que las comparaciones en el fútbol para mí son innecesarias, creo que cada jugador es diferente al otro y yo estoy este 100% concentrado en hacer mi trabajo. Creo que también he dejado buenas sensaciones acá en Colombia, por algo están confiando en mí y espero poder responderles a ellos dentro de la cancha.

Salida de Santa Fe

Fin del contrato: Por parte de del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme, tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo de Peirano, dijeron que no entraba en los planes para este año, entonces bueno fue una decisión de ellos y al ser agente libre y recibir el llamado de Medellín, estoy agradecido con ellos y por eso te digo que no fue difícil tomar la decisión de llegar a acá.

Conclusiones de su paso por Bogotá: Conclusiones varias, distintos semestres, el primero fue muy bueno de la mano de Alfredo, la verdad hicimos un campeonato bárbaro, después sufrí una lesión importante en mi rostro en la primera fecha de cuadrangulares y me terminé perdiendo la etapa más linda de este torneo y después empezar el año con un cuerpo técnico completamente diferente con muchos jugadores que se fueron y otros que llegaron, es difícil también este consolidar un equipo así y fue un semestre que no nos fue bien y también derivó en la salida del cuerpo técnico. Llegó otro cuerpo técnico a mitad de año y armar otra vez un plantel completamente diferente porque se fueron también piezas importantes, seis, site jugadores y nuevamente llegaron otros casi 10 jugadores y así la verdad que es difícil conformar un equipo que acaba semestre, que se vayan unos y que lleguen otros se hace difícil. Haber podido conformar un equipo por más de un semestre.

Balance personal: Creo que en lo personal sí tuve buenas y malas y obviamente que me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo y al no lograrlo me quedó esa espina, pero bueno el fútbol sigue y ahora vente acá con las energías renovadas es un orgullo y una responsabilidad muy grande que se hayan fijado en mí y bueno yo estoy comprometido 100% ahora acá en Medellín y ahora tratar de lograr los objetivos que nos propongamos.

Adaptación al fútbol colombiano

Impresiones: La verdad que es un país que me ha tratado muy bien desde el primer momento que llegué, el fútbol es muy bueno, es muy competitivo, los equipos son muy parejos y los tres semestres que estuve siempre se define, los ocho mejores se definen siempre en la última fecha y eso es algo que no pasa en todos lados. La calidad que hay acá, futbolísticamente, es muy buena y si bien me ha tocado estar en otros países con mi familia, acá es uno de los lugares donde mejor hemos estado, donde mejor la gente nos ha tratado, entonces eso es importante también poner en la balanza a la hora de decidir donde uno quiere jugar.