Presidente del Comité Paralímpico sobre la MinDeporte: “Le podría costar el cargo”

El presidente del Comité Paralímpico Colombiano y presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila, habló con El Alargue luego de conocerse la decisión de Panam Sports de retirarle la sede a Barranquilla de la realización de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimiento en los pagos. Entretanto, lamentó que hubiera ocurrido esta situación, manifestó que es complicado que se reverse la decisión y habló del costo político que podría recaer en la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

“No ha sido un buen día. Un día triste para el deporte colombiano, en especial el deporte paralímpico. Teníamos muchas expectativas y sueños, cosas por hacer en esos juegos, desarrollo deportivo, la posibilidad de tener todos los deportes y los juegos en casa, que era algo muy aliciente para nosotros”, inició diciendo con tristeza.

Asimismo, se refirió a que la decisión ya se había conocido desde la mañana y solo faltaba el comunicado oficial: “Yo tengo la doble investidura, además de ser presidente del Comité Paralímpico Colombiano, también soy de las Américas. Llamé a Neven (presidente de Panam Sports) y luego hablé con Ciro (presidente del COC) y desde la mañana ya se sabía la decisión que habían tomado, ya se habían comunicado con las autoridades colombianas desde la mañana”.

Posteriormente, profundizó sobre la conversación que tuvo con Neven Ilic, máximo dirigente de la Organización Deportiva Panamericana: “Yo hablé con él. Se excluyeron unos compromisos desde la firma del contrato, que se fueron incumpliendo y el último acuerdo que hizo fue en octubre. Se hizo un acuerdo en Santiago de Chile antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos y había un ultimátum, si no se cumplía ya no iba a haber más plazo, ya habían dado plazo. Se firmó en agosto de 2021, más de dos años tratando de cumplir el contrato y es una organización internacional, seria y así fueron flexibles para cumplir con los acuerdos. La ministra tiene razón, no lo adquirió ella, pero en este momento le tocaba a ella cumplir”.

“Yo confiaba que se iba a cumplir, porque en los acuerdos que se hicieron, hubo reuniones y se definió la ruta para cumplir con el compromiso en diciembre, se iban a salir por medio el Comité Olímpico, pero son procesos internos y no sé qué pasó, pero la ruta se había planteado para cumplir con esos compromisos con Panam Sports”, agregó sobre la esperanza que tuvo de que no se incumpliera lo pactado.

Recuperar la sede

“Yo guardo la esperanza de no perder la sede, pero uno se debe a un Comité Ejecutivo y ya tomaron la decisión, yo veo eso muy difícil. Yo leí por ahí que el presidente Petro estaba hablando con Boric y eso no tiene una cosa que ver con otra, es una decisión de una organización internacional privada y que ha sido flexible con los tiempos y los compromisos que se firman. En el comunicado dicen que se reservan los derechos porque hay unas cláusulas”.

A la espera del aval del presidente Petro

“En lo personal lo vi perdido hasta que en agosto, septiembre, cuando el presiente Petro ya dijo que no se iban a llamar Barranquilla 2027, sino Barranquilla y El Caribe, porque desde ese pronunciamiento hacia atrás estaba con mucha resistencia por el evento. Desde que se pronunció, se contaba con el apoyo del estado y ahí confiamos en que todo se iba a normalizar y a cumplir con los procesos. La ministra ha tenido voluntad desde el pronunciamiento del presidente Petro”.

Costo político

“Yo creería que, en otro tiempo, le podría costar el cargo (a la ministra del Deporte), pero no sé en este Gobierno… si tuvimos a una persona que salió de presidencia y ahora está en el Departamento de Prosperidad Social… entonces uno no sabe este Gobierno cómo actúe en este tipo de cosas. Para nosotros, es un golpe muy duro a pesar de que ella hizo el esfuerzo en poco tiempo, el presidente Petro dijo ‘sí’ para realizar los juegos en septiembre. Ella se debía a la respuesta que diera el presidente y como decía mi abuelo, los errores se pagan con sangre o con plata”.

Repercusión para Colombia

“Yo creo que va a pasar tiempo y no van a mirar a nuestro país con ánimo de querer organizar un evento de esta magnitud. El golpe anímico es que nos toca volver a pararnos de esto, el tema cultural, turístico, financiero, del mismo desarrollo del deporte colombiano, estamos perdiendo una oportunidad muy grande”.