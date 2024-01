MinDeporte: Está la plata y la voluntad, pero Panam Sports decidió que perderíamos la sede

Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana), encargada de la logística de los Juegos Panamericanos y que a su vez reúne a Comités Olímpicos Nacionales de América, dio a conocer que Colombia, o más puntualmente Barranquilla, ya no llevará a cabo la realización de las justas deportivas por “incumplimiento en los pagos”. La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, aclaró en rueda de prensa y también en diálogo con Caracol Radio, por qué no se pudieron hacer los pagos en los tiempos estipulados.

La jefe de la cartera comentó que sólo se hizo un pago en 2021, año en el que se firmó el contrato y quedó adjudicada la sede a la capital del Atlántico. Dicha cifra fue por 2.250.000 millones de dólares y lo realizó la Alcaldía de Barranquilla. En 2022 debió haberse hecho otra cancelación, pero no se logró y se tuvo que acordar que sería en diciembre del 2023, quedando otra cuota para enero del 2024.

“Nosotros teníamos dos pagos que hacer en diciembre 2023 y otro en enero del 2024. En el pago de diciembre, como se lo manifesté al presidente de Panam Sports y al del Comité Olímpico Colombiano, tuvimos una dificultad. Ese pago no nos alcanzaba, había dos opciones: dejar el pago de diciembre en cuentas por pagar, pero el estado, esas cuentas por pagar, las pagarían en marzo, el desembolso (se produciría en ese mes). O dejarlo con presupuesto de enero 2024 y hacer el pago en enero de 2024. Yo hablo con el presidente Neven Ilic y le digo ‘tengo la plata en enero para hacerlo más rápido y la plata ahí está’”, inició diciendo tras leer el comunicado presentado a la opinión pública.

Por su parte, manifestó que el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se encuentra estableciendo conversaciones para llegar a acuerdos. “Tenemos la plata y la voluntad, pero el Comité (de Panam Sports) decidió que perderíamos la sede 2027. De nuestra parte, del presidente Petro, hemos venido trabajando con el Comité Olímpico Colombiano y en varias ocasiones nos hemos reunido para trabajar con nuestras obligaciones que no fueron solo de este Gobierno, sino del 2022, este contrato viene desde 2021″.

Asimismo, continuó aclarando que “Ellos (Panam Sports) hablan de incumplimientos porque el contrato viene de 2021. Pero el contrato viene desde 2021, en 2021 se efectúa un pago por parte de Barranquilla, en 2022 no se efectúa. Llegamos en 2023 y yo llego en marzo y empiezo a retomar conversaciones porque estaban rotas y empiezo a sentar al Comité Olímpico Colombiano con Panam Sports mostrándole el deseo de seguir con la sede y seguimos comprometidos con el pago de diciembre, que era el pago que se debió hacer en el 2022, pero por flujo de caja, no lo podía hacer por otras deudas asignadas y tomamos la decisión de hacerlo en enero y así teníamos el plazo de pagar en enero los 8 millones de dólares”.

Según manifestó, el Gobierno fue quien asumió toda la deuda, por más que estaban comprometidas otras entidades gubernamentales como la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, entre otras. El pago no se hizo en diciembre, ya que el flujo de caja no permitía que el desembolso se efectura de inmediato, sino en marzo, y eso llevó a pedir que los dos pagos se realizaran en enero del 2024. Tal y como aseguró, no obtuvieron respuesta de Panam Sports.

“En el contrato no dice los porcentajes de pago. Nosotros como Gobierno Nacional, él (presidente Petro) decide que asumamos la deuda y ese es un compromiso, cuando me reuní con la gobernadora y el alcalde, no tenían plata, porque estaban en cierre. Esa deuda la asumimos nosotros y de esa manera, queremos dar el cumplimiento. Cuando yo entro a la cartera, en el presupuesto 2023, teníamos 10 mil millones para los Panamericanos. Corrimos mucho, el visto bueno lo obtuvimos casi que el 5 de noviembre, tuvimos situaciones complejas y cuando hacemos los traslados presupuestales, eso tenía que salir en diciembre, pero ya teníamos cuentas por pagar. Intentamos hacer el traslado dentro del presupuesto, pero el desembolso no llegaba en diciembre, sino que quedaba en cuentas por pagar”, comentó.

“Tenemos un documento en el que hablamos con Panam donde le vamos a pagar 4 millones en diciembre y 4 en enero, donde al final, nosotros decidimos pagar los 8 millones de dólares en enero. Nosotros decidimos, les comunicamos el 27 de diciembre que no podíamos pagar los 4 millones y que tomábamos la decisión de pagar los 8 millones de dólares en enero del 2024 (...) Nosotros frente al ‘pack’, pensábamos alcanzar a pagar, y lo hubiésemos querido hacer, pero el desembolso no llegaría tan rápido como queríamos. Por eso fue la decisión de pagar en enero porque podía llegar más rápido la plata y así se lo comenté yo a él″, añadió.

Finalmente, manifestó que espera poder continuar con la organización de los Juegos Panamericanos cumpliendo con los plazos de los pagos. No obstante, la decisión del Comité Ejecutivo fue radical.

“Estamos en el ánimo de reiterar a Panam Sports nuestro deseo de tener los juegos, de pagar y de seguir adelante con la organización. Tenemos un Comité Organizador que ha sido parte de los acuerdos con los Juegos, tenemos toda la voluntad de continuar”, concluyó.