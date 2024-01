¿Qué viene para Colombia tras el retiro de sede de los Panamericanos 2027?

Barranquilla se quedó sin sede para organizar los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimientos de los pagos por parte del Gobierno de Colombia a la organización Panam Sports. Se trata de una pérdida deportiva importante para el país, pues se deja de albergar el evento más relevante del continente que hace parte del Ciclo Olímpico.

Ernesto Lucena, quien fue el primer ministro del Deporte en Colombia y quien dejó firmado el contrato con la organización internacional, habló con Caracol Deportes previo a la notificación de Panam Sports de retirar la sede a la capital del Atlántico. Entretanto, se refirió a cómo se produjo la adjudicación de la sede tras los Juegos de Lima 2019 y las consecuencias que puede tener para el país, a nivel deportivo, este retiro.

¿Cómo surgió la idea de albergar los Juegos?

“Esto se trabajó desde los Jugos Panamericanos de Lima, en ese momento, siendo el alcalde anterior, el doctor Char, estuvimos reunidos con todo Panam Sports y ahí se sugirió que Colombia podría ser sede de los Panamericanos 2027. Trabajamos, hicimos todos los requerimos pedidos, se redactó un contrato y antes de mi salida del ministerio, se dejó firmado que Colombia y Barranquilla iba a ser sede de los Panamericanos, así lo logramos y el contrato quedó firmado y con cláusulas perentorias sobre el tema de los pagos que es lo que está en vilo. Lo que quedaba era empezar a trabajar con Barranquilla, el ministerio del Deporte, hacer las reservas presupuestales para dichos pagos y trabajar”.

No se acordó desde el inicio un plan de pagos

“Siempre propuse que lo mejor que podía hacer el país era tener un compex alrededor de los Panamericanos, que por medio de un consejo de política económica y social se dejaran establecidos los recursos para que no fuera ningún sucesor ni un nuevo gobierno, dijera ‘hoy aporto esto y el otro día esto’. Un compex obliga a que quedan unos pagos durante 5 años y hubiera sido muy fácil”.

¿A qué se atiene Colombia?

“Hay unas sanciones pecuniarias, ahí Colombia entraría en un litigio con Panam Sports si así decide con los recursos que se han entregado. Pero más grave, es la sanción deportiva, Colombia podría quedar aislada de eventos deportivos por varios años. Panam Sports podría imponer una sanción de muchos años en Colombia para hacer eventos”.

“Colombia jugó con Candela”

“Ya el escenario es de incumplimiento, renunciar ya no es una opción, porque ya incumplió una cláusula contractual. Si hubiera pensado en su momento en renunciar, se hubiera hablado de que no se podía hacer. Colombia ha ido jugando con candela, pensando que las entidades internacionales son folclóricas en la organización de estos juegos. La organización de unos Panamericanos tiene toda la altura, es el máximum del deporte y nosotros como Colombia no podemos poner las pautas”.