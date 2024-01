Niña de 5 años fue herida en ataque de sicarios en el barrio La Inmaculada de Bucaramanga

Bucaramanga

Según el reporte de la policía, en el barrio La Inmaculada, ubicado cerca de la Central de Abastos de Bucaramanga, un sujeto encapuchado que iba en una motocicleta disparó indiscriminadamente contra un hombre de 31 años que se encontraba con su novia tomando licor en el sector.

La persona herida fue identificada como Jhon William Meneses, quien presenta heridas de arma de fuego y presenta cinco impactos en su pierna derecha y uno en la izquierda.

125 mil vehículos se movilizaron durante el fin de año por Santander

En este hecho también fue impactada una mujer identificada como Silvia Carrillo Villamizar de 21 años, quien presenta orificios de bala en el abdomen y tórax.

Esta mujer registra antecedentes en los libros judiciales de la policía.

La tercera persona herida fue identificada Luz Dary carrillo, quien tiene una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

En este ataque de sicarios también fue herida una niña de 5 años, quien registra un orificio de arma de fuego.

Diputado llegó con piñas para sus compañeros en la instalación de las sesiones ordinarias

Sobre los autores de este ataque sicarios no se conocen datos.

Según los heridos, el agresor tenía pasamontañas y se movilizaba en una motocicleta y por eso fue difícil de identificarlo.

Manifiesta una de las víctimas que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en la torre 1 del barrio La Inmaculada. En ese momento llega una motocicleta Best de color negra y el conductor sin mediar palabra realiza varias detonaciones contra Jhon.

La recreovía regresa hasta el mes de febrero

La señora Silvia sale remitida para el hospital Universitario y manifiestan los galenos que se encuentra estable pendiente de RX.

La señora Luz Dary remite a la clínica Chicamocha donde los médicos informan que se encuentra estable.

Por conducir en estado de embriaguez, tendrá que pagar más de 100 millones

En cuanto al señor Jhon William Meneses y la menor fueron atendidos en el Hospital del Norte y Girón Respectivamente sin presentar ninguna gravedad.