La visita del senador Ciro Ramírez a La Picota que hoy lo tiene tras las rejas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la captura del senador Ciro Ramírez, porque considera que puede obstruir la justicia y entorpecer la recopilación de pruebas en el proceso que se adelanta en su contra. La visita del senador al testigo clave del caso de corrupción “Marionetas” en La Picota, fue uno de los argumentos más poderosos para mantenerlo en prisión.

Auto de la Corte Suprema sobre el caso Ciro Ramírez y su visita a La Picota Ampliar

Tanto en el extenso expediente que la Fiscalía le remitió a la Corte Suprema, como en el auto de la Sala de Instrucción (y que Caracol Radio tiene en su poder) figura que el congresista fue a visitar a Pablo César Herrera Correa, quien era la ficha del fallecido exsenador Mario Castaño en la empresa Proyecta Quindío y hoy es testigo principal del caso de corrupción “Marionetas”.

Pablo Correa, es ficha clave porque tiene información del caso de manipulación de contratos en Tolima y Quindío que superaron los $9.300 millones y que, según la investigación habrían sido direccionados por orden el senador Ciro Ramírez..

Los registros de la visita

La visita fue el 5 de octubre de 2022, dos meses después de que el exgerente de Proyecta Quindío fue capturado. ((VER REGISTROS))

Los registros de la visita del senador Ciro Ramírez, al testigo principal del caso de corrupción "Marionetas", en la cárcel La Picota. Ampliar

El informe de Policía Judicial, señala que Ciro Ramírez ingresó a la cárcel La Picota a las 10 am, en calidad de abogado, que es su profesión, más no como congresista, según consta en los registros del INPEC.

El testigo Pablo César Herrera Correa, le dijo tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema, que el senador Ciro Ramírez se presentó, lo buscó deseando hablar con él, y esa visita la atendió desde las 11:30 a. m. hasta las 12 p. m., aproximadamente.

Declaró lo siguiente:

“Lo vi muy preocupado en su semblante, muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndome su ayuda y su apoyo, insistentemente me preguntaba que, si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero, él nunca me dijo de frente esto, lo que me decía era “es que yo lo quiero ayudar, cómo hago para ayudarlo (…)”

“(…) Sí recuerdo que me impactó mucho que él se hubiera reseñado con su nombre. Él me preguntó directamente que, si yo ya había hecho acercamiento con la Fiscalía, yo le negué, le dije que yo no había hecho ningún acercamiento, pero él lo que quería decirme es que él me iba a apoyar que lo que yo necesitara”.

“(…) Me llamó la atención el sitio donde le permitieron reunirse conmigo porque nos reunimos en una sala privada con complacencia de la guardia del INPEC, me llama la atención porque nunca había visto en el periodo que estuve en la cárcel la PICOTA, que a las visitas de ningún tipo les permitieran esa privacidad, que le permitieran sentarse en una sala privada con sillas, cubierta para hablar con otra persona” ((VER DECLARACIÓN))

La declaración de Pable CésarHérrera Cortés que delata la visita del senador Ciro Ramírez Ampliar

¿Qué dice el auto de la Corte Suprema?

El senador Ciro Ramírez, durante su indagatoria, le dijo a la Sala de Instrucción de la Corte, que esa visita del 5 de octubre de 2022, en la cárcel La Picota, tenía “finalidades humanitarias”, que en esa no se habló de asuntos relacionados con los hechos hoy investigados.

Para la Corte, la explicación del senador Ciro es “forzada”, en otras palabras, anticipó, como le era previsible, la importancia del testimonio del exgerente de Proyecta Quindío, y por ello decidió visitarlo en unas circunstancias en las cuales se evidenció un trato particular e inusual. ((VER AUTO DE LA CORTE))

“De esta manera, el trámite privilegiado para una visita aducida ahora como humanitaria a un centro penitenciario, que estuvo derivada, precisamente, de la condición para entonces y actual senador de la República, la aprovechó para encubrir el que al parecer fue su verdadero propósito, no otro que intentar persuadir a Herrera Correa para que hiciera recaer la responsabilidad penal, exclusivamente, en el también concertado, al parecer, García Jaquier, a quien se le atribuyó en contrariedad al conocimiento directo que el primero mencionado tenía de los episodios delictivos”, se lee en el auto de la Corte Suprema.

Auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se refiere a la visita del senador Ciro a La Picota Ampliar