Choque entre Petro y ACEMI por aumento en la UPC: para el presidente “es una exageración”

Colombia

Luego de que el gremio de las EPS, ACMEI, mostrara su inconformidad por el aumento del 12,01% en la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), que es el valor anual que se le reconoce a las EPS, por afiliado, para cubrir la prestación del servicio de salud, el presidente Gustavo Petro afirmó incluso que era un aumento exagerado y sin justicación.

“No hubo aumento real de la UPC: el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12.01% no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos”, fue el pronunciamiento inicial de ACEMI.

A este, citando en trino en donde lo publicaron, el presidente señaló que “el índice de inflación del año 2024 estará alrededor del 6%, y se incrementan los recursos que se trasladan del presupuesto a las intermediarias un 12%. Eso implica 6 puntos reales de incremento sin sustento alguno por parte de 23 de las EPS existentes. Una exageración”.

Por esto, el mandatario anunció que que “he pedido al ministro de salud que la mayor parte de este aumento se dedique a implementar en manos de las EPS las estructuras de CAPS y los equipos de medicina preventiva en los territorios donde tienen la mayoría de sus afiliados”.