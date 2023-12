Plan Maestro de Acueducto, Seguridad y Turismo, discurso de Pinedo durante su posesión

Santa Marta

Carlos Pinedo Cuello asumió el cargo de Alcalde de Santa Marta para el período 2024 - 2027, anunciando ante los miles de asistentes a su posesión - en la cancha La Castellana del barrio Pescaíto-, un futuro prometedor para la ciudad.

La juramentación del alcalde electo estuvo presidido por la Notaria Tercera del Círculo de Santa Marta, abogada, Rosa Victoria Campo.

En su primer discurso, Pinedo se refirió a los ‘dolores de cabeza’ más inquietantes que enfrenta Santa Marta: la falta de agua potable y la inseguridad. Por tal razón anunció un Plan Maestro de Acueducto y Saneamiento que mejorará y ampliará la infraestructura hídrica de la ciudad, un problema de data vieja que no ha logrado solucionarse.

“No más proyectos que solo funcionan en la mente de sus creadores y que, a la hora de la verdad, se quedan en el papel. Para atender la problemática del acueducto y del alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, implementaremos un Plan Maestro y haremos obras de choque con las cuales aseguraremos la gestión de la demanda al optimizar, rehabilitar y sectorizar las redes de acueducto, así como al incorporar nuevas fuentes de agua”, dijo el alcalde Pinedo.

Señaló además que “Santa Marta tendrá la planta de tratamiento de agua potable que precisa con urgencia, al tiempo que instalaremos —entre otras cosas— las interconexiones de nuevas redes matrices para barrios que no han podido acceder a este servicio”.

Estas acciones dichas por el alcalde no solo mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impulsarán el turismo y la economía local, de la que también se refirió.

Acuerdan consultoría con CAF para ampliación de acueducto y alcantarillado en Ciénaga

“Protegeremos la biodiversidad con la que hemos sido bendecidos y, por supuesto, nos valdremos de las capacidades de los samarios para materializar la visión integral de desarrollo bioeconómico que les ofrecimos. Esta visión nos permitirá consolidarnos como un destino turístico sostenible de talla mundial, salvaguardando el legado que nos dejó el líder arhuaco Danilo Villafañe, un luchador incansable por la preservación de la Sierra Nevada y de los pueblos étnicos”, sostuvo.

TEMA DE SEGURIDAD, CLAVE EN SU DISCURSO

El alcalde de los samarios también se refirió al tema de seguridad en el Distrito, recordando que solo en el año 2022 crecieron 56 por ciento los hurtos reportados en comparación con 2021.

“Reafirmo hoy lo que dije en campaña y he pensado siempre: la Fuerza Pública debe tener el respeto que merece y el respaldo que necesita para cumplir su función. Y no me refiero a amiguismos o a ‘roscas’. No. Me refiero a trabajar, desde la labor que le ha sido encomendada a cada uno, para que samarios y visitantes vivan tranquilos y puedan disfrutar a plenitud de esta región extraordinaria”, alegó.

Con estos ambiciosos planes, entre otros relacionados al sector educativo, salud y deportivos, Carlos Pinedo Cuello demuestró el interés de un fuerte liderazgo y compromiso con el bienestar de la ciudad y sus ciudadanos de cara a los 500 años de Santa Marta.