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20 abr 2026 Actualizado 22:33

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Inauguran el primer Invernadero de Bioseguridad Tipo II en el Caribe colombiano

Ubicado en la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena.

Inauguran el primer Invernadero de Bioseguridad Tipo II en el Caribe colombiano/ Universidad del Magdalena.

Inauguran el primer Invernadero de Bioseguridad Tipo II en el Caribe colombiano/ Universidad del Magdalena.

Inauguran el primer Invernadero de Bioseguridad Tipo II en el Caribe colombiano/ Universidad del Magdalena.

Santa Marta

La Universidad del Magdalena inauguró el primer Invernadero de Bioseguridad Tipo II en el Caribe colombiano, una infraestructura orientada a mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo de mango y otros frutales.

La obra, que rinde homenaje al profesor Jaime Silva Bernier (Q.E.P.D), es el resultado del proyecto de investigación denominado “Desarrollo de estrategias de manejo integrado del cultivo de mango para incrementar la productividad del sistema productivo en el Magdalena”, ejecutado entre la institución y la Corporación colombiana de investigación agropecuaria Agrosavia.

Fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) de la Nación y contó con una inversión total de 1.906 millones de pesos, de los cuales 1.140 provienen del SGR y 766 corresponden a aportes de esta Institución.

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El invernadero cuenta con condiciones técnicas avanzadas que garantizan altos estándares de bioseguridad y control ambiental.

Entre sus principales características se destacan: un sistema de extracción y ventilación automatizada que se activa al alcanzar los 30°C; un sistema cerrado con control de acceso restringido; exclusas sanitarias para el ingreso y salida del personal; sistema de fertirriego automatizado; monitoreo permanente de temperatura y áreas diferenciadas para la recepción de material vegetal, aislamiento cuarentenario y evaluación agronómica. Implementación de estrictos protocolos de bioseguridad y trazabilidad.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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