Universidad del Magdalena ganó en los India Catalina como ‘Mejor Producción Universitaria’

Santa Marta

La Universidad del Magdalena logró reconocimiento en la más reciente edición de los Premios India Catalina, uno de los principales escenarios de la industria audiovisual en Colombia. La institución se llevó el galardón a ‘Mejor Producción Universitaria’ con el documental Bollo tres puntá, una obra que pone en el centro las tradiciones gastronómicas y culturales del Caribe.

La obra ganadora es el resultado de un riguroso proceso de investigación y trabajo en equipo conformado por Pablo Vera Salazar, rector de la institución, la Vicerrectoría de Investigación y la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento.

Asimismo, el apoyo y conocimiento de la Fundación Adulto Mayor San jerónimo de Mamatoco, las Matronas hacedoras de bollo tres puntá, líderes culturales y la difusión a través del Canal Zoom, hicieron posible este galardón al documental que rescata las tradiciones ancestrales y la riqueza gastronómica del Caribe.

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“Este triunfo demuestra que las universidades son la base de la industria y debe servir de ejemplo para que los estudiantes vean que ganar un India Catalina es un futuro posible y cercano”, dijo el vicerrector de Investigación, Jorge Elías Caro.