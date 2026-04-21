CGR detecta hallazgos fiscales en becas con regalías en el Magdalena

Magdalena

La Contraloría General de la República estableció dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal por más de $69.000 millones, relacionados con los recursos pagados en los proyectos de “Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en Ciencia,Tecnología e Innovación, Magdalena, Caribe” y “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el Departamento, Chocó, Occidente.

En el caso del Magdalena, se trata del proyecto “Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en ciencia, tecnología e innovación, Magdalena, Caribe”, aprobado en julio de 2013 con un presupuesto inicial de $29.011 millones provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), fue concebido para financiar becas de maestría y doctorado dirigidas a profesionales del departamento.

Sin embargo, ni la Gobernación del Magdalena como ejecutora, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como operador, ni las universidades vinculadas mediante convenios, aportaron documentación que permitiera verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas o evidencias de los programas financiados.

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La entidad informó que tampoco se encontraron soportes que acreditaran los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución, pese a que el proyecto reporta un avance financiero del 80,84%. Las universidades vinculadas mediante convenio también suministraron información limitada y escasa, lo que impidió contar con evidencia suficiente sobre los compromisos adquiridos. Esta falta de documentación impidió establecer una relación verificable entre los recursos desembolsados que ascendieron a $28.210 millones y los resultados obtenidos.