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21 abr 2026 Actualizado 16:20

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Santa Marta

Dos adolescentes, reportados como perdidos en Cartagena, aparecieron en Santa Marta

Los jóvenes al parecer se habían escapado de su casa según ellos para vivir una historia de amor.

Imagen de referencia/ Getty Images

Imagen de referencia/ Getty Images / Davin G Photography

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Santa Marta

Dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de abril en Cartagena fueron encontrados en un hotel de Santa Marta, donde permanecían alojados tras haber salido de sus hogares sin informar a sus familias.

Las autoridades confirmaron que tanto la niña de 12 años como el adolescente de 13 se encontraban en buen estado de salud. La alerta se había generado luego de que los menores no regresaran a sus viviendas ni tuvieran contacto con sus familiares, lo que motivó una búsqueda conjunta entre allegados y autoridades en Cartagena.

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Durante varios días se difundieron sus fotografías y se adelantaron labores de verificación en distintos sectores de la ciudad, hasta que finalmente se estableció que ambos habían viajado por su cuenta hasta Santa Marta, donde se hospedaron en un hotel tras, al parecer, haber planeado su salida en secreto.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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