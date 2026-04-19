Sitionuevo, Magdalena, eligió nuevamente a Alfredo Navarro Manga como alcalde
Alfredo Antonio Navarro Manga, quien había sido apartado de la Alcaldía de Sitionuevo tras la anulación de su elección por incurrir en doble militancia, vuelve al escenario político luego de obtener la mayor votación en las elecciones atípicas celebradas este 19 de abril.
Con el 100% de las mesas informadas, en las elecciones atípicas en Sitionuevo, Magdalena, el exalcalde Alfredo Antonio Navarro Manga nuevamente fue el ganador de la jornada electoral.
De acuerdo con el boletín número 11 de la Registraduría, Navarro Manga obtuvo 9.027 votos, equivalentes al 59,84%, superando a Karen Judith Gutiérrez Garizábalo, quien alcanzó 5.744 votos, es decir, el 38,08%; Nestor Julio Cárdenas Hernández, quien obtuvo 50 votos, es decir el 0,33 % y Ramiro Antonio Gutiérrez Gutiérrez, 14 votos que equivalen al 0,09 %.
En total participaron 15.086 ciudadanos, lo que representa una alta participación del 69,08% del censo electoral, en una jornada que contó con la instalación del 100% de las 59 mesas dispuestas.
Navarro Manga regresa así al escenario político local, luego de que su elección anterior fuera anulada por doble militancia, y ahora, con el aval del Partido Conservador, vuelve a imponerse en las urnas.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...