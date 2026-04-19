Sitionuevo, Magdalena, eligió nuevamente a Alfredo Navarro Manga como alcalde

Con el 100% de las mesas informadas, en las elecciones atípicas en Sitionuevo, Magdalena, el exalcalde Alfredo Antonio Navarro Manga nuevamente fue el ganador de la jornada electoral.

De acuerdo con el boletín número 11 de la Registraduría, Navarro Manga obtuvo 9.027 votos, equivalentes al 59,84%, superando a Karen Judith Gutiérrez Garizábalo, quien alcanzó 5.744 votos, es decir, el 38,08%; Nestor Julio Cárdenas Hernández, quien obtuvo 50 votos, es decir el 0,33 % y Ramiro Antonio Gutiérrez Gutiérrez, 14 votos que equivalen al 0,09 %.

En total participaron 15.086 ciudadanos, lo que representa una alta participación del 69,08% del censo electoral, en una jornada que contó con la instalación del 100% de las 59 mesas dispuestas.

Navarro Manga regresa así al escenario político local, luego de que su elección anterior fuera anulada por doble militancia, y ahora, con el aval del Partido Conservador, vuelve a imponerse en las urnas.