SOAT: ¿Cómo evitar caer en estafas en la compra? Siga estos consejos de un experto

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, es un documento obligatorio que deben portar todos los propietarios de vehículos que se movilizan por las calles de las ciudades y las carreteras del país. Esta póliza ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito.

Así mismo, ante una eventualidad, el SOAT no solo repara los daños causados al asegurado propietario del vehículo, sino que se ven beneficiados también los acompañantes, pasajeros y peatones involucrados.

Sin importar la marca, modelo o año, todo vehículo debe contar con este seguro, ya que está pensado para que en caso de accidentes de tránsito, cubra los gastos médicos, de transporte o funerarios.

No portar con este seguro ocasiona una multa de 30 S.M.D.L.V equivalentes a $ 1.160.000 pesos, así como la inmovilización del vehículo, que debe ser trasladado a un parqueadero autorizado por la autoridad de tránsito.

Para el año 2024, el gobierno anunció prorrogar el descuento del 50% para el Soat para algunos vehículos y motocicletas de vehículos de bajo cilindraje. Las cifras de Fasecolda revelan que, a corte de noviembre de 2023, se han vendido 5.6% más que a la misma altura del año pasado.

Asimismo, comercializadores digitales del SOAT como la fintech R5, enfocada en ofrecer soluciones financieras para propietarios de vehículos, han visto incrementos en sus niveles de ventas, gracias a la demanda del seguro.

Siguen estafando con el SOAT

De acuerdo con los expertos de R5, la venta de esta póliza digitalmente también llama la atención de los ciberdelincuentes, quienes, por medio de esta modalidad, pueden adquirir información personal de los compradores para así realizar estafas o desfalcos económicos.

De hecho, según datos de Fasecolda, en lo recorrido de 2023 se han reportado 5.267 casos de fraude, por montos que ascienden a $2.650 millones.

Entre los fraudes más comunes están descuentos muy altos, con los cuales los estafadores atraen a cientos de personas que creen que han encontrado una buena opción financiera para comprar el seguro.

“La compra de un SOAT a través de sitios web no verificados puede exponer a los consumidores a riesgos financieros y de seguridad, ya que podrían compartir información sensible de manera desprevenida, y luego de esto los supuestos vendedores tienden a desaparecer”, aseguró a Caracol Radio Santiago Rengifo, director de Asuntos Corporativos de la fintech R5.

En ese sentido, el experto recomienda verificar la autenticidad del sitio web donde se está realizando la compra, “asegurándose de que sea el canal oficial del proveedor de seguros, para garantizar una transacción confiable. Además de eso, revisar muy bien que los enlaces tengan el .com normal y no letras o signos adicionales que no son normales”.

4 consejos para evitar ser estafado con el Soat

Para evitar caer en un fraude, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que brindan los expertos de R5 consultados por este medio:

1. Comprar con comercializadores seguros

Muchos aún prefieren comprar el SOAT de manera presencial, y aunque es una opción válida y segura, por temas de tiempo y movilidad la virtualidad es una mejor opción, por lo que para evitar caer en fraudes se debe verificar que la compañía donde comprará el seguro esté autorizada.

2. Revisar los sitios web de las comercializadoras

Es importante tener presente que los estafadores, mediante el pago de publicidad, logran engañar a las personas y posicionarse incluso por encima de los sitios web oficiales.

Por eso, para asegurarse de estar en la página correcta, se recomienda verificar la presencia de sellos de seguridad, como el candado en la barra de direcciones o el distintivo de seguridad SSL, elementos que certifican la autenticidad y confiabilidad del sitio.

3. Evite comprar por canales de mensajería instantánea:

Es común que al correo electrónico lleguen ofertas y descuentos para la compra del SOAT, por lo que de inmediato se debe revisar el dominio de la página, ya que debe corresponder a la aseguradora con la que se quiere hacer la compra.

Adicionalmente, se ha vuelto normal que se use Whatsapp para concretar las estafas, por lo que es importante rectificar que el número corresponda a la aseguradora y que no esté reportado en listas de spam; esto se puede hacer en cualquier buscador.

4. Evite brindar sus datos personales

La divulgación irresponsable de información personal puede exponer a los usuarios a riesgos de robo de identidad y otras amenazas cibernéticas. Al interactuar en línea, es prudente verificar la autenticidad de la página web, buscar certificados de seguridad, como el candado en la barra de direcciones, y utilizar métodos de pago seguros para salvaguardar la información personal.

Así mismo, no es recomendable hacer pagos a través de plataformas desconocidas, especialmente si es a cuentas bancarias personales; este es uno de los principales indicios de fraude.

¿Quiénes aplican para el descuento del SOAT en 2024?

Desde diciembre de 2022, el ministerio de Transporte legalizó la adquisición de la póliza con un descuento del 50% para los siguientes automotores:

Ciclomotor

Motos de menos de 100 c.c., 100 c.c. y hasta 200 c.c.

Motocarros

Tricimotos y cuadriciclos

Autos de negocios

Taxis

Microbuses urbanos

Servicio público urbano

Vehículos de servicio público intermunicipal

La Superintendencia Financiera dispone de un simulador actualizado en la página Superfinanciera.gov.co, a través del cual de manera individual se podrá calcular esta tarifa, para la que es determinante la antigüedad, el tipo de vehículo y el cilindraje.