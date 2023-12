¿Cuántos huevos debería consumir a la semana? Esto dice la Ciencia

Los huevos son un alimento básico en cualquier casa. Se trata de una proteína que puede ir bien en el desayuno, almuerzo y hasta en la comida, pues, además de ser suave, sus propiedades lo convierten en una opción fácil y económica para acompañar las comidas.

A pesar de que tiene un gran número de beneficios para el cuerpo, es importante recordar que un consumo excesivo de esta proteína podría aumentar sus aspectos negativos, restando validez a sus propiedades beneficiosas para el cuerpo.

¿El huevo es malo?

Un mito común sobre el consumo de huevo es que aumenta el colesterol. Durante mucho tiempo se decía que no era sano comer más de uno o dos huevos por semana porque esta proteína tenía aproximadamente 200 miligramos de colesterol por huevo, lo que parecía una cifra intimidante.

Sin embargo, científicos de todo el mundo comenzaron a investigar sobre el verdadero impacto de esta cifra de colesterol en el cuerpo. Según explica el internista del Brigham and Women’s Hospital de Boston y editor médico jefe de Harvard Health Publishing, Howard LeWine, estas investigaciones encontraron que el colesterol dietético, que proviene de todos los alimentos que tienen origen animal, tenía poca influencia en los niveles sanguíneos del colesterol total o ‘malo’.

Lo que sí tiene efectos sobre este colesterol total en el cuerpo son las grasas saturadas. De acuerdo con LeWine, la mayor parte del colesterol del cuerpo no proviene de la dieta, sino de lo que produce el hígado y son las grasas saturadas las que pueden hacer que este órgano produzca mucho colesterol.

Entonces, ¿cuántos huevos se debería comer a la semana?

LeWine señala que una persona sana promedio, que no tenga problemas para comer, puede consumir hasta siete huevos por semana. Para las personas que tienen algún problema con el colesterol, deben tener un control más limitado con el consumo.

Según explica Kathy W. Warwick, dietista y especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes, estas serían las cantidades que se deberían comer según su estado de salud:

Los adultos sanos, con dieta balanceada y ejercicio diario, pueden comer de forma segura hasta 2 huevos al día.

Los adultos sanos, con niveles de colesterol normales, pueden consumir hasta 1 huevo por día.

Si tiene niveles altos de colesterol alto u otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca, lo mejor es no excederse de comer más de 4 a 5 huevos por semana.

Es importante recordar que el huevo es una proteína con relativamente bajas calorías y grasas saturadas, ricos en proteínas, vitaminas y minerales. Según explica el internista del Brigham and Women’s Hospital de Boston, el huevo contiene nutrientes, como la luteína y zeaxantina, que son buenas para los ojos, y colina, que es otro nutriente bueno para el cerebro y el sistema nervioso.

¿Es mejor comer solo claras de huevo?

Kathy W. Warwick explica que comer solo las claras de los huevos puede ser una gran opción para las personas que tienen ciertas condiciones de salud que les impide comer huevo frecuentemente. La razón es que es en la yema donde más se concentra el contenido del colesterol.

No obstante, Warwick advierte que si no se tiene problemas de salud, quitar la yema no es necesario y, de hecho, se estaría perdiendo los altos beneficios y nutrientes, como las vitaminas, minerales y grasas saludables que tiene esta parte de la proteína.