América de Cali: Adrián Ramos podría regresar al equipo

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, estuvo en los micrófonos del VBar Caracol hablando sobre la salida de Adrián Ramos, los refuerzos que hacen falta por llegar al equipo caleño y sobre quién será el nuevo presidente del equipo.

Sobre Adrián Ramos, el empresario afirmó que se reunirá con él para poder aclarecer la situación e intentar ficharlo nuevamente: “Tengo una reunión con él en los primeros días de enero. El tema de Adrián no pasa por dinero. Por ahí un baboso dijo, es que Tulio solo le ofreció 11 millones. Sería una falta de respeto. Con eso nunca hemos tenido problemas. Adrián es un hombre que está por encima del bien y del mal, tiene su vida realizada, ha ganado dinero y lo ha sabido cuidar. Ese no es el problema. Tengo excelente relación con él y en enero hablaré con él”.

Acerca de quién asumirá las riendas del equipo tras las salida del presidente, Tulio aseguró que Marcela Gómez estará en el cargo de momento: “(Marcela) Será la presidenta en estos días mientras miramos si buscamos otro presidente o si ella queda encargada. Cuando no es campeón con América femenino, es subcampeón y siempre llega a las semifinales de Copa Libertadores. Ella en el equipo masculino nunca ha tenido injerencia. Ahora le tocó y lo bueno que hizo en el femenino, que lo haga en el masculino.

Las salidas de Mauricio Romero y William Zapata: Se cagaron. La presión del América es muy brava. No hay nada que reprocharles, excelentes personas y profesionales, pero las amenazas e insultos le llegan a uno y se cansan. Ellos renunciaron. En el cuadrangular final, el equipo se fue al piso y fracasamos. Cuando perdemos, nos insultas, nos maltratan y nos amenazan. Pusieron un año viejo con la figura mía. Así es el fútbol, no se extrañen que aparezca en las calles un año viejo con mi imagen. Es un tobogán de emociones, hoy eres héroe, mañana villano, de eso se trata.

¿Adrián se fue por la presidencia?: Yo no pienso que por la presidencia, sino por los resultados.

¿Qué le puede ofrecer a Adrián Ramos?: Eso es lo que quiero saber, qué inconformidad tiene. Él quiere ir a Copa Libertadores, esa puede ser una razón. Él, además de ser jugador, es hincha del América.

¿Se va Catalina Usme?: Creo que se va. Ella lleva con nosotros desde hace 6 o 7 años y creo que es la jugadora mejor paga del fútbol colombiano. Es la que ha llevado al triunfo al América y quiere ir al fútbol internacional. La que maneja el fútbol femenino es Marcela y es la que hace las contrataciones y las negociaciones.

¿Quién es el reemplazo del Toro Zapata?: Estamos mirando unas hojas de vida. Vamos a buscar una hoja de vida buena. Necesitamos alguien que sepa del tema.

¿Contratarán a Joel Contreras?: Todo lo que hemos contratado es quien sale en las redes sociales.

¿Le han ofrecido a Flabián Londoño?: Sí, lo ofrecieron, pero nosotros tenemos otros canteranos ahí que queremos potencializarlos.

¿Se irá Portilla a Talleres?: Yo no quiero que se vaya, pero parece que quieren pagar la cláusula de decisión. La idea mía no es vender jugadores, necesitamos es ser campeones. Yo quería la cláusula más alta, pero no dejaron. La cláusula es de dos millones de dólares. Yo quería de cuatro, pero no dejaron.

¿En algún momento se arrepintió de meterse en el negocio del fútbol?: hay que echar adelante, me pueden poner los años viejos que quieran, con tal de que no me quemen a mí, todo está bien.

¿Volverá a la política?: No sé. Todo es tan cambiante, fue una bonita experiencia, conocí muchas cosas y aprendí mucho.

¿Cuántos jugadores contratarán?: Serán unos ocho o nueve. Necesitamos otro defensa y un delantero “killer” y Adrián. Si no viene Adrián, necesitamos a alguien más.

¿Tomás Ángel? Me gusta el pelado. Hay que ver qué dice el papa´.

¿Qué pide el cuerpo técnico?: Necesitamos un buen goleador, un nueve que la meta y una buena defensa. Lucas juega con presión alta y en algún contragolpe nos joden. Necesitamos defensas rápidos que recuperen la posición.

¿Marcela quedaría manejando los dos equipos?: No, yo le dije que buscaría a alguien que la apoyara en el femenino. Necesitamos a alguien que dedique el 100% al equipo masculino.

Mensaje a la hinchada: Cuando ya termine todo y quede la nómina conformada, sé que aquellos que son escépticos quedarán conformados. A veces la mejor contratación es la renovación de viejos jugadores.

Escuche la entrevista completa