Independiente Santa Fe oficializa la contratación de un nuevo refuerzo

Independiente Santa Fe continúa anunciando la contratación de nuevos jugadores para afrontar lo que será el primer semestre del 2024. En total, el equipo bogotano ya ha oficializado la contratación de 10 jugadores.

El más reciente jugador que ha anunciado Santa Fe es el lateral izquierdo Santiago Cuero, antioqueño de 19 años y que llega procedente de Fortaleza, equipo que recientemente logró el ascenso a la primera división.

“Me considero un lateral de ida y vuelta. Mi fortaleza es la parte defensiva, pero en estos últimos años he trabajado y, con ayuda de los entrenadores que me he encontrado, he fortalecido mi parte ofensiva, sigo trabajando en ella, para que sea más fuerte. Pero soy un jugador de mucha ida y vuelta, de mucho apoyo defensivo y ofensivo y aparecer mucho en las jugadas que requiera el equipo”. Así se describió Cuero en diálogo con El VBar Caracol.

Con Fortaleza, Santiago Cuero disputó 23 partidos con Fortaleza a lo largo del 2023, siendo inicialista en 14 de estos compromisos y sumando dos anotaciones.

Con Cuero ya son 10 los nuevos jugadores de Santa Fe, sumado a Andrés Mosquera Marmolejo, Marcelo Ortiz, Daniel Moreno, Daniel Torres, Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, Juan Cruz Esquivel, José Eric Correa y Francisco Chaverra.