Figura de la Selección se refirió a Lorenzo, tras no ser convocado: “El mensaje es claro”

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images) / NORBERTO DUARTE

La Selección Colombia cerró un año excelente. Tras la salida de Reinaldo Rueda, primer responsable de la eliminación rumbo a Qatar 2022, y el breve interinato de Héctor Cárdenas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) determinó volver a las exitosas épocas de antaño, aquellas comandadas por José Néstor Pékerman, para traer de regreso a un viejo conocido.

Néstor Lorenzo volvió a la Tricolor, esta vez no como ayudante del cuerpo técnico sino como entrenador en propiedad. Bajo su administración, la Selección acumula un invicto de 16 partidos entre amistosos y partidos por Eliminatorias, certamen en el que ocupa la tercera casilla con 12 unidades, a tan solo tres de la punta.

Entre los objetivos del estratega argentino destacaba la necesidad de iniciar el recambio generacional, a partir de la unión entre los experimentados y las jóvenes promesas del país. En este sentido, Lorenzo le dio un nuevo aire a referentes como James Rodríguez y acercó promesas como Kevin Castaño, Jhon Arias y Richard Ríos.

En medio de esta situación, uno de los “vieja guardia” empezó a perder espacio. La revolución, que ha tenido su foco en el mediocampo, ha terminado por mermar a una pieza clave del proceso Pékerman.

Wilmar Barrios, la gran ausencia en Eliminatorias

En diálogo con el portal Primer Tiempo, Wilmar Barrios habló sobre el gran nivel que ha mostrado la Selección Colombia a lo largo de las clasificatorias sudamericanas, puntualizando en la histórica victoria sobre Brasil, y opinó respecto a su ausencia en la última jornada de Eliminatorias.

“Contento porque se terminó un año positivo, dentro de todo, se hicieron buenos partidos, buenas victorias. Se pudo aportar como se pudo. Ahora mismo descansar, y pensar en lo que será el año que viene, que será duro a nivel de club y de Selección”, indicó.

Agregó que trabaja arduamente en el Zenit de San Petersburgo para poder ganarse un cupo a la Copa América 2024. “Siempre que uno esté trabajando bien y de la mejor manera, haciendo las cosas en el club, la oportunidad va a estar. Yo estoy muy tranquilo, sé que me toca seguir trabajando y estar listo”, complementó.

En cuanto al triunfo sobre la Canarinha, el mediocentro cartagenero reveló que tuvo que trasnochar en Rusia para ver el partido (no fue convocado), pero lo gozó bastante: “Una sensación de querer estar ayudando, primero que todo. Pero bueno, trasnoché para poder ver y apoyar al equipo, y enviándoles mensajes a cada uno de los compañeros para que sientan desde afuera la energía, y puedan hacer siempre lo mejor”.

Finalmente, Barrios reconoció que no habló con Lorenzo o algún miembro del cuerpo técnico ante su ausencia en la convocatoria para las fechas de noviembre, pero es consciente de que más allá de hacer parte o no del grupo, los resultados son lo más importante.

“No hablamos, el mensaje fue claro. Cada uno de nosotros entendemos. Lo importante siempre será el bien de la selección, sea quien esté jugando, o quien llegue, lo importante va a ser la Selección. Esta vez no me tocó la convocatoria, pero queda un camino largo”, sentenció.

Y concluyó: “Uno siempre quiere estar en la Selección, es algo que uno vislumbra cada día. Lo esencial es estar tranquilo, hacer las cosas bien en el club, y aprovechar la oportunidad cuando se dé nuevamente. Hay que seguir trabajando, esto se trata de trabajo, y de estar preparado”.