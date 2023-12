Néstor Lorenzo: “Todos estamos ilusionados con la Copa América”

Néstor Lorenzo habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Colombia por la mínima ante Venezuela. El entrenador argentino destacó el nivel mostrado por los jugadores jóvenes y aseguró que todos están ilusionados por la Copa América de 2024.

“En los pocos días, y con jugadores que no se habían visto nunca, tratamos de darle una idea, darle una forma y mantener un estilo. Los muchachos hicieron un esfuerzo grande y lo lograron por momentos del partido. Son jugadores jóvenes que han respondido bien y contento de seguir así, sabemos que para futuro podemos contar con ellos”, aseguró el entrenador de 57 años.

Lorenzo también mencionó al Cucho Hernández, reciente campeón de la MLS con Columbus Crew, y aseguró que lo están esperando para el próximo partido ante México: “Sabemos que también podemos contar con él cuando lo necesitemos. Felicitaciones públicas a él porque ha hecho un gran torneo y a su equipo. Lo estamos esperando, estará en la convocatoria para el próximo partido si dios quiere”.

La idea ofensiva: “Creo que en los pocos días que tuvimos de trabajo tratamos de imponer esa idea, de ser ofensivos. Sabíamos que ellos retroceden bien y que teníamos que hacernos anchos. Creo que lo hicimos muy bien de los dos lados”.

La relación con el profe Ricardo Valiño: “Nos conocemos hace mucho, he seguido su carrera. Creo que ha hecho un planteo ordenado, nos ha costado entrar y terminar la jugada. Tiene jugadores jóvenes, preparados para el preolímpico, donde calculo que darán batalla”.

Partido ante México y la convocatoria: “Siempre recalcamos que tenemos un amplio espectro de jugadores que seguimos. Estos hacen parte del proceso del que hacemos seguimiento semana a semana. Creo que había 10 o 12 jugadores que nunca habían hecho parte de un microciclo con nosotros, pero que los estábamos siguiente. Algunos tuvieron la oportunidad, otros fueron al banco y no pudieron entrar. Nos da satisfacción de seguir en este camino y sobre todo que respondieron. Son jugadores muy jóvenes que hicieron un gran partido y que en un futuro podemos contar con ellos. En la dinámica de la Eliminatoria es importante tener una reserva de jugadores para contar con ellos cuando se necesitan. Ellos saben eso y saben que, desde que se pusieron la camiseta, ya son jugadores de este proceso de Selección y que tienen que estar dispuestos a venir cuando la selección lo requiera, que a veces no depende de mí”.

La Copa América 2024: “Cuando hablamos de ilusión, todos estamos ilusionados, creo que es lo primero que tiene que tener un jugador. Sabemos que no va a ser fácil, tenemos un grupo duro, pero iremos paso a paso y partido a partido. A mí me gusta tener competencia para poder darle minutos a jugadores que no tuvieron minutos en Eliminatorias, porque no hay posibilidad por la cantidad y el cupo de jugadores que tenemos que llamar y que compiten con jugadores que juegan en Europa. Todos estos partidos sirven para eso, para meterlos en el proceso de selección, que conozcan como entrenamos, al cuerpo técnico. Es importante a futuro, uno no sabe cuando, pero uno de estos muchachos puede aparecer en una nómina de Copa América, de Mundial o de Eliminatorias. Estos partidos sirven para que estos muchachos se vayan preparando”.

El nivel de Venezuela: “Es un equipo ordenado, disciplinado que trató de cortarnos los circuitos. Tiene mucha agresividad en el 1 contra 1. Hablando con el entrenador Valiño, me dijo que había varios jugadores que hacían falta porque están en Europa y se sumarán para el preolímpico. Veo un futuro promisorio en Venezuela con muy buenos jugadores

Los hinchas: “Maravilloso. El otro día, en el sorteo, hacíamos referencia a que jugaremos lejos de acá (Miami) y que sabemos que la gran colonia está en esta zona, pero estoy seguro de que nos van a seguir”.