Exrector en Cartagena cumple un mes desaparecido; su familia lo busca desesperadamente

Hoy, 28 de diciembre, se cumple un mes de la desaparición del exrector Hermides Rafael Vásquez Vásquez, quien salió de su casa en Cartagena el pasado 28 de noviembre con rumbo a su finca en el municipio de Clemencia- Bolívar, pero no ha regresado.

El exrector de 73 años, trabajó por más de 35 años en la Institución Educativa Camilo Torres, en El Pozón, y hasta la fecha se encontraba disfrutando de su pensión.

Tras permanecer 30 días desaparecido, la angustia y zozobra crece entre los familiares y amigos, quienes esperan que regrese pronto.

Caracol Radio se comunicó con su esposa, Cira Vásquez, para conocer detalles de la investigación, quien mencionó que, hasta el momento, no hay indicios de su desaparición.

“Cuando ocurrió eso estuve en la inspección, pero me dijeron que tenía que esperar las 72 horas. El día siguiente me llamaron del Gaula y me recibieron las denuncias. Posteriormente, enviaron a un muchacho que hacía acompañamiento en la casa, y a los días se lo llevaron porque supuestamente eso le tocaba al Gaula Cartagena y no Bolívar. A partir de allí, me he estado comunicando con la Fiscalía, pero no hemos recibido más información”, mencionó.

La esposa también indicó que no tienen conocimiento de lo que ocurrió con Hermides porque nunca comentó sobre extorsiones ni nada al respecto.

Como se recordará, el pasado 19 de diciembre sus familiares y amigos realizaron una marcha, y al finalizar la Gobernación de Bolívar ofreció una recompensa de 50 millones; sin embargo, no se han visto resultados.

Así, a un mes exacto de este hecho, sus seres queridos esperan que, las autoridades avancen con la investigación y se encuentre el hombre con vida.