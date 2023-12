Obras en hospital de Canapote en Cartagena están paralizadas desde hace dos semanas

Cartagena

Incertidumbre total es el panorama que se vive en las obras del hospital del barrio Canapote en el nororiente de Cartagena. Los vecinos denunciaron que desde hace dos semanas los trabajos están paralizados porque los empleados del contratista se fueron de vacaciones sin dar ningún tipo de explicación.

La comunidad reiteró que las obras tienen un 85 por ciento de avance y por eso le hicieron un llamado al alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, agilizar la entrega del centro asistencial una vez se posesione como máximo mandatario de la capital de Bolívar. Cabe recordar que los trabajos debían estar finalizados el 31 de diciembre.

“Yo recalqué que no creía en la fecha del 31 de diciembre. Hoy nos encontramos con gran preocupación y ansiedad, estamos en la decepción más grande pues venimos luchando desde cinco años por esta obra que beneficiará no solamente a la localidad 1, sino a toda Cartagena. Hace 20 días nos dijeron que no iban a entregar porque había dificultades económicas, pero en las grandes reuniones nos decían que los recursos estaban entonces nos preguntamos: ¿qué fue lo que pasó con el dinero?”, expresó Luisa Pacheco, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Para recibir atención médica, los habitantes del barrio Canapote deben acudir a los CAP de La Esperanza o La Candelaria, centros asistenciales que se encuentran colapsados.

“Esas obras en Canapote prácticamente han tenido un intervalo de suspensión constante, ya que trabajan un mes y luego dejan de trabajar 15 días. Siempre se han presentado problemas administrativos económicos por parte del contratista”, puntualizó Pacheco.

El Hospital de Canapote beneficiará aproximadamente a 18.000 personas en los barrios Canapote, Daniel Lemaitre, Santa María, Torices, Crespito, Palestina y Santa Rita. A la fecha tiene un avance del 85%, y contará con un área de 3.405 metros cuadrados, gracias a la inversión de $21.200 millones.