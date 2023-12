Luto en el fútbol colombiano: falleció el padre de Juan Carvajal, delantero de Millonarios

Reinel Carvajal Ocampo, padre del futbolista de Millonarios Juan Esteban Carvajal, falleció el domingo 24 de diciembre a causa de un cáncer que lo venía aquejando.

A través de redes sociales, el delantero bogotano publicó un emotivo mensaje de despedida: “Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso, mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba”.

Y complementó: “Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, sé que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro de que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi. Te amo infinito papito y te extrañaré todos los días… Algún día nos volveremos a ver. Reinel Carvajal Ocampo 06/11/1968 - 24/12/2023”.

Daniela Carvajal, hermana de Juan Esteban y también futbolista, despidió a su padre con otra sentida publicación: “Mi gordito lindo, Mi viejito, Te amo mucho. Fuiste increíblemente fuerte, un guerrero. Papi, sé que siempre vas a estar con nosotros. Voy a extrañar verte, abrazarte y escuchar tu sonrisita. Agradezco mucho el haber estado contigo hasta tu último suspiro, ya estás descansando mi viejito”.

Y cerró: “Gracias por haberme hecho quien soy. Gracias por hacerme tan fuerte. Eres la persona que más admiro en la vida!!! TE AMOOOOOOOOO MI GORDITO 24/12/23”.

Homenajes de Juan Esteban a su padre

La difícil situación familiar la dio a conocer el mismo Juan Esteban Carvajal el pasado mes de octubre, cuando en un partido frente a Alianza Petrolera, válido por los cuartos de final de la Copa Colombia, marcó su primer gol como profesional. Una vez el balón ingresó a la red, el bogotano de 20 años se paró ante las cámaras e hizo el saludo marcial.

Tras esto, explicó que su padre es un retirado de la Policía y la celebración era un homenaje, ante la complicada enfermedad que enfrentaba. “La emoción que tenía en ese momento fue increíble porque era una dedicación muy especial para mi papá, que está pasando por un momento muy difícil”, dijo ante los medios de comunicación.

Más adelante, en la última fecha del todos contra todos ante la Equidad, Carvajal marcó su segundo tanto con la casa albiazul y celebró de la misma manera. Al respecto sentenció: “Muy feliz por mí, pero más que todo por él (su padre). Creo que es algo más importante que los medicamentos, es una inyección de emociones la que le di”.