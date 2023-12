Adrián Ramos le huye al retiro: ya estaría negociando con otro equipo del país

Se mueve la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Por estas fechas, no solo los equipos están en la búsqueda de piezas para reforzar sus nóminas, sino que también los mismos futbolistas, en trabajo conjunto con sus representantes, empiezan a sondear mejores posibilidades de cara a su futuro deportivo.

Un ejemplo de lo anterior es Adrián Ramos, quien viene de anunciar su adiós del América de Cali, cuadro del que venía siendo capitán y referente. Y es que el delantero de 37 años regresó al equipo de sus amores en 2020, luego de un brillante paso por el fútbol europeo, y por tres temporadas se consolidó como ídolo absoluto.

Pues bien, el pasado 22 de diciembre llegó a su final el idilio. A través de una publicación en redes sociales, el cuadro vallecaucano anunció el adiós de ‘Adriancho’, como se lo apoda, con un emotivo video.

“América para mí es una pasión y es un club al que quise llevar a lo más alto. Fue un sueño hecho realidad ser jugador profesional con América, luego de muchos años de lucha y esperando la oportunidad. Cuando tuve la oportunidad la disfruté mucho. Siempre recibí mensaje de aliento y cariño y me voy muy agradecido con ello. Sé que vivimos momentos muy felices y aprendimos todos juntos, pero para mí lo más importante es que me quedaré con el cariño de los hinchas. Extrañaré todo, desde la llegada hasta la salida y la conversación con cada funcionario del club. Quiero que América pueda conseguir sus objetivos”, dijo el futbolista caucano.

Asimismo, el presidente de la institución, Mauricio Romero, indicó en Deportes Caracol Domingo que la salida de Ramos obedece única y exclusivamente a una decisión personal, en este sentido descartó cualquier tipo de inconveniente con el cuerpo técnico encabezado por Lucas González o incluso con el máximo accionista Tulio Gómez.

”La realidad de todo esto es que Adrián termina contrato el 31 de diciembre y nos pasó la carta de no renovación hace un mes, como corresponde protocolariamente, y me dijo que hablábamos cuando terminara el torneo. Terminó la liga y nos sentamos a hablar con él, hemos venido tratando de persuadirlo para que continúe con nosotros, pero tomó la decisión con su familia de no continuar más con América y es una decisión totalmente respetable. El resto de las historias es totalmente falso”, sentenció el dirigente.

Así pues, el goleador quedó en absoluta libertad para sentarse a negociar con cualquier equipo del país, más allá de que se había especulado con su posible retiro del profesionalismo.

Se abre una puerta en Colombia

Conscientes de que Adrián Ramos es un jugador que podría funcionar en cualquier equipo del fútbol colombiano, ofertas no le han faltado. La más sonada llegó proveniente del oriente del país.

Según ha informado Luis Gabriel ‘Coco’ Gómez, periodista de Caracol Radio, el Atlético Bucaramanga inició conversaciones con Ramos para contar con sus servicios en 2024. El conjunto santandereano viene de un año flojísimo en cuanto a los resultados deportivos (no clasificó a cuadrangulares), razón por la que busca dar un salto de calidad.

🐆Atlético Bucaramanga empezó la puja por Adrián Ramos



💰✍️El equipo 'leopardo' quiere hacerse con los servicios del ídolo de América de Cali



Vía: @luisgcocogomez



📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio #ELVBARCARACOL pic.twitter.com/IgaTE2WnOz — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 24, 2023

Justamente en este año que está por terminar, ‘Adriancho’ disputó 43 partidos, anotó 12 goles y dio 8 asistencias. Números interesantes teniendo en cuenta su edad y el equipo en el que se encontraba. Asimismo, de concretarse la negociación, llegaría a su tercer equipo del país, luego del ya mencionado América e Independiente Santa Fe.

En cuanto al Bucaramanga, se ha vuelto una costumbre contratar delanteros experimentados para la Liga. El experimento inició de la mejor manera con Dayro Moreno en 2022 (goleador del Apertura), prosiguió con Teófilo Gutiérrez en el primer semestre del 2023 (no fue bueno) y ahora podría continuar con Ramos.