Presidente del América: “Tratamos de convencer a Adrián Ramos, pero se fue porque quiso”

La repentina salida de Adrián Ramos, ha desencadenado una oleada de rumores sobre los motivos que lo llevaron a terminar su relación con el América de Cali. “Lo hago por mi tranquilidad porque quiero disfrutar de mis últimos años de carrera. Un momento en el que hay que darle la oportunidad a nuevas generaciones”, afirmó el delantero al manifestar su deseo de no renovar con el club.

El capitán del equipo vallecaucano hizo oficial su salida a pocos días del término de su contrato con el equipo. Ante la noticia, versiones afirmaban que el jugador se retiraba por problemas con el cuerpo técnico y la dirigencia. No obstante, el presidente del América, aclaró lo ocurrido para callar el ruido que causó su renuncia, en conversación con Zona Libre de Humo.

Mauricio Romero explicó las razones por las que el futbolista prefirió dar por terminado su paso por el club. “Adrián Ramos nos presentó la carta de no renovación hace un mes y quedamos de hablar la semana pasada. Ahí me manifestó que no quería seguir, lo tratamos de convencer, de persuadirlo, pero que la decisión era esa”, afirmó dejando en claro que no se presentó ningún tipo de inconveniente con algún miembro de la institución.

“Estoy sorprendido de la cantidad de cosas que se han dicho sobre el anuncio de Ramos en los medios. Él se fue porque quiso. Don Tulio (Gómez) lo había manifestado. Él se podía quedar hasta donde quisiera”, añadió recalcando que tampoco tuvo diferencias con el entrenador Lucas González y confirmó que su partida no fue por temas financieros.

De cara al Torneo Apertura de la Liga colombiana y la Copa Sudamericana, solo les queda buscar un reemplazo para el capitán. “Adrián tampoco se va por Lucas. Él siempre manifestó que tenía un gusto por el DT. Simplemente obedece a una decisión personal que tomó él junto con su familia (…) Para nada, es ridículo decir eso (diferencias en cuestión de dinero). No era una cuestión económica”, señaló aclarando cualquier duda que quedaba respecto a los motivos de su salida.

América sigue en busca de su reemplazo

Con la salida de Diego Novoa, Daniel Quiñones, Facundo Suárez, Carlos Darwin Quintero, Daniel Mosquera, el club sigue en busca de refuerzos que los ayuden a fortalecer la nómina de cara a los torneos que disputará en 2024, incluyendo la Conmebol Sudamericana, en la que se enfrentará en fase previa contra Alianza Petrolera. Por el momento, solo han oficializado la llegada de Edwar López, pero se espera la llegada de nuevas figuras.

“Ya estamos trabajando en el tema de su remplazo desde hace un tiempo, pero remplazar a Adrián no es fácil. Sabemos la importancia que tiene. Tenemos que pensar en el equipo y lo que sea mejor. Necesitamos hacer un equipo competitivo para las dos competencias que tenemos, la exigencia va a ser alta”, afirmó el presidente.

Estaría en la mira Tomás Ángel, quien finaliza su contrato con Atlético Nacional el primero de enero del año entrante y sería el principal candidato para reemplazar al delantero de 37 años. “Estamos buscando entre dos y tres delanteros para el equipo 2024, ya venimos muy adelantados en algunos temas y esperamos hacerlo oficial muy pronto (…) Tomás Ángel tiene algunas opciones de la MLS pero ya estamos en charlas y esperamos que podamos cerrarlo antes de la próxima semana, es un jugador con muy buen futuro”, concluyó.