Jürgen Klopp da un parte de tranquilidad: así se encuentra Luis Díaz tras su lesión

Luis Díaz ante Arsenal | Foto: John Powell/Liverpool FC via Getty Images / John Powell

A los 66 minutos del duelo entre Liverpool y Arsenal, Luis Díaz chocó contra Saka y salió de la cancha con una molestia en su rodilla izquierda. Tras ser sustituido por Darwin Núñez y aunque pudo retirarse caminando, inmediatamente prendió las alarmas.

Posterior al encuentro, Jürgen Klopp conversó con los medios de comunicación y afirmó que le realizarán exámenes médicos para determinar la gravedad del golpe. Así, hasta no tener los resultados, no podrán determinar si el colombiano tendrá que mantenerse fuera de las canchas para los últimos partidos del año.

Verlo apoyar su pierna sutilmente, ofreció un parte de calma y el director técnico se mantiene positivo ante el pronóstico del jugador. “Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos hacer un cambio doble, pero luego Lucho cayó”, señaló afirmando que espera que no sea una lesión sino simplemente una molestia pasajera ocacionada por el fuerte choque rodilla contra rodilla.

“En realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos hacer los tres cambios porque vimos cómo estaba Lucho y eso es lo que hicimos entonces”, añadió respecto a la salida también de Jones y Gakpo.

El estratega alemán comentó que el ídolo de la Tricolor le dijo en el momento que solo era un dolor, pero lo mejor es aguardar por el parte médico. “Lucho me dijo, es un ‘dolorcito’, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe, jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, concluyó Klopp.

Liverpool no logra superar al Arsenal

El empate 1-1 ante los líderes de la Premier League los condenó a la segunda casilla de la tabla. Con 39 puntos, uno menos que sus rivales, no lograron sacar provecho de la oportunidad de arrebatarles la punta a los dirigidos por Mikel Arteta.

Con Gabriel Magalhaes abriendo el marcador a los 4 minutos del encuentro, los locales empezaron en desventaja desde el inicio. Así, aunque Mohamed Salah logró el empate a los 29 del tiempo regular, los múltiples intentos de los Reds en el tiempo complementario no se concretaron y los dueños del primer y segundo puesto, se llevaron un punto cada uno.

Liverpool jugará su último duelo de 2023, en condición de visitante ante Burnley el próximo martes 26 de diciembre en el estadio Turf Moor de Lancashire en el Boxing Day. La afición se mantiene a la espera de los resultados médicos para determinar si Luis Díaz podrá participar de este encuentro.