Adrián Ramos se despide del América de Cali con emotivo video: ¿se retira del fútbol?

Adrián Ramos y América de Cali tomaron por sorpresa a los hinchas de la institución y a los seguidores del fútbol colombiano. El equipo publicó en sus redes sociales un video en el que se ve al capitán despidiéndose del club con el que cumplió el sueño de ser campeón tanto en la primera como en la segunda etapa.

“América para mí es una pasión y es un club al que quise llevar a lo más alto”, empezó diciendo el futbolista de 37 años. “Fue un hecho realidad ser jugador profesional con América, luego de muchos años de lucha y esperando la oportunidad. Cuando tuve la oportunidad la disfruté mucho. Siempre recibí mensaje de aliento y cariño y me voy muy agradecido con ello. Sé que vivimos momentos muy felices y aprendimos todos juntos, pero para mí lo más importante es que me quedaré con el cariño de los hinchas. Extrañaré todo, desde la llegada hasta la salida y la conversación con cada funcionario del club. Quiero que América pueda conseguir sus objetivos.”.

¿Se retira del fútbol?

Por lo que dijo el oriundo de Santander de Quilichao, da la percepción de que todavía le queda fútbol por brindar, pues manifestó: “Hoy tomé la decisión que no ha sido fácil, por el cariño que me han reflejado y lo hago por mi tranquilidad y quiero disfrutar un poco de mis últimos años de carrera y hay un momento para darle la oportunidad a las nuevas generaciones. Esto no quiere decir que mi sentimiento cambié porque siempre estarán en mi corazón. Hay que apoyarlos independiente de un resultado o juego, siempre me apoyaron”, agregó Ramos. Su futuro podría estar en Estados Unidos.

Ramos llegó desde el Granada de España a principios de enero y ese mismo año logró ser campeón en la definición ante Independiente Santa Fe en el Torneo Clausura. Disputó un total de 153 partidos en este ciclo, marcando 51 goles y 18 asistencias, además de ser líder en el desarrollo de jóvenes jugadores.

Anteriormente, Tulio Gómez, había manifestado que Ramos “jugará en América hasta que él quiera. En algún momento se retirará porque él juega porque le hacía la ilusión de jugar. Seguramente, algún día será el técnico de América. Él es nuestro ídolo, es un caballero, lo queremos y es un ídolo dentro y fuera de la cancha”, por lo que pudo haber sido una decisión del jugador.

Ahora, el club deberá buscar los refuerzos para esa y otras posiciones. La zona del ataque quedó sin un referente, pues se fueron Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez y ahora Adrián Ramos. De momento, suena por llegar para esa posición el joven Tomás Ángel.