Once Caldas se llevó a un arquero extranjero que querían muchos: así fue presentado

Once Caldas

Once Caldas sigue reforzando su plantel de cara a lo que será un año complicado en el que tendrán que luchar por no entrar en la zona de descenso. El cuadro de Manizales iniciará en el puesto 15 de esta tabla con un promedio de 1,23, pero en caso no conseguir resultados podría perder más posiciones. Por tal motivo, el club se encuentra en la búsqueda de armar un plantel competitivo que pueda, además, pelear por ingresar a los cuadrangulares.

Una de las mejores noticias que ha recibido el hincha del conjunto blanco es la renovación hasta diciembre de 2025 de Dayro Moreno, quien intentará romper el récord de máximo goleador del fútbol colombiano en el primer semestre del 2024. A eso se le suman los fichajes de Juan Pablo Patiño (lateral izquierdo), Iván Rojas (volante), Daniel Quiñones (lateral derecho), James Aguirre (arquero), Mauricio Castaño (lateral izquierdo) y Yonatan Murillo (defensa central).

Ezequiel Mastrolía se viste de blanco

El cuadro albo oficializó al portero argentino Ezequiel Mastrolía como la nueva incorporación. Llega procedente del Cúcuta Deportivo, club con el que cumplió grandes presentaciones y se dio a conocer en la Copa Colombia, en la que el cuadro Motilón llegó hasta semifinales. Su nombre estaba en carpeta de otros equipos de la primera división, pero Once Caldas se adelantó.

✈️ Desde Argentina para el blanco 🧤 Bienvenido Mastrolía 🇮🇹 pic.twitter.com/yPVHRYOE7N — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 21, 2023

Será la segunda experiencia en el fútbol colombiano del arquero de 32 años y la primera en un equipo de la primera categoría. Dentro de su hoja de vida figuran clubes argentinos como Ferro Carril Oeste, All Boys, Estudiantes Caseros, Mitre, Platense, Comunicaciones, San Lorenzo y Talleres de Córdoba.

Mastrolía, que llegó al Cúcuta a mediados de 2022, se terminó ganando el cariño de la institución y se convirtió en uno de los líderes, al punto de portar el brazalete de capitán. Ahora llega a un equipo campeón de Copa Libertadores para luchar el puesto titular con James Aguirre, ante la salida, por vencimiento de contrato del paraguayo Gerard Ortiz.