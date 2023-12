Alex Mejía, sobre su llegada al Deportivo Cali: Es una linda oportunidad de hacer historia

Alex Mejía, nuevo jugador del Deportivo Cali, estuvo en los micrófonos del VBar Caracol, hablando sobre cómo se dio su llegada al conjunto caleño, cuál es el objetivo para el 2024 y sobre cómo la edad es solo un número. El exjugador de Unión Magdalena afirmó que hoy, los jugadores de edad pronunciada, como Carlos Bacca y Dayro Moreno, son los que están destacando en sus clubes.

Sobre su llegada al conjunto de Jaime de La Pava, el mediocampista de 35 años aseguró que, desde 2018, ha charlado varias veces con el Cali y que, meses atrás, le llegó una propuesta seria: ““Yo había tenido un acercamiento en el 2018 más o menos, se charló varias veces y eso quedó ahí. Ahorita unos meses atrás había venido una propuesta seria de parte del Deportivo Cali que me sedujo. Me manifestaron lo que ellos querían y es un reto, una linda oportunidad para mí. La verdad muy motivado, muy contento por el recibimiento que hicieron conmigo. El cuerpo médico, un grupo del cuerpo técnico. La verdad, ha sido muy valioso y ojalá estar a la altura de ese gran recibimiento porque el Cali es una linda plaza y un lindo club”.

¿Quién se le acercó primero a ofrecerle la oportunidad?: “Tuve un acercamiento con don Diego Quintero y tuve también una llamada con Miguel Cardona, que había trabajado en el club unos años atrás. Me ofrecieron la oportunidad y nunca dudé, siempre manifesté que quería jugar. Era un reto lindo y las cosas se fueron dando. Yo también les manifesté que había tenido un acercamiento con otro club y tuve la fortuna de que me reuní con ellos y se concretó muy rápido las cosas. Son gente seria, que me dio la palabra y es una realidad lo que estoy viviendo”.

La edad: “Se habla y se cuestiona el tema de la edad, pero creo que hoy los que tienen una edad pronunciada son los que están destacándose con sus clubes. Carlos Bacca, goleador del torneo con 36, 37 años. El mismo Dayro Moreno. Varios jugadores que tienen una edad pronunciada y que están dando resultados. Lo más importante es el cuidado personal, descansar bien, alimentarse bien y prolongar unos años la carrera. Obviamente, cuando uno tiene una edad, al final de su parte deportiva, el cuidado es totalmente distinto. Hemos sido juiciosos y muy responsables. Hoy, lo que vivimos, es algo maravilloso porque afortunadamente no hemos contado con lesiones de consideración, que es importante para mí. Nunca he sido operado de rodilla o de alguna otra cosa que me haya sacado mucho tiempo de competencia. Más que todo, mis lesiones, han sido musculares, lo que es normal por la acumulación de partidos y por la acumulación de entrenamientos, pero hoy la persona con la edad pronunciada son los que se están destacando en su club”.

El proyecto del Cali: “Con el profe no he tenido la oportunidad, seguramente la tendré. Hablé con su preparador físico, el profe Velasco, que lo conozco y sé de la manera en la que trabaja. Yo lo manifesté, a corto plazo, hacer la mayor cantidad de puntos posibles. A mediano plazo, poder clasificarnos y por qué no pelear por cosas importantes. Por competir internacionalmente. Te metes a las finales y cualquier cosa puede pasar. Me sedujo su hinchada, el estadio y es un reto y una linda oportunidad de poder hacer historia en un club grande”.

¿Cuál es su techo?: “No tengo techo. Soy un bendecido de Dios y me levanto con ganas y motivado. Quiero seguir ganando, obviamente no siempre pasa, pero en las caídas una prende mucho y uno triunfa. Quiero conseguir cosas maravillosas con el Cali. Clasificarnos, pelear por el título, hacer la mayor cantidad de puntos posibles y entrar a un torneo internacional. Esto es todos juntos, que estemos convencidos y que el inicio de la pretemporada sea agradable, beneficiosa, que la podamos terminar todos juntos y que el inicio del torneo sea prometedor. Que la gente se ilusione con este gran proyecto porque ilusiona con lo que se está conformando”.

Escuche la entrevista completa