Tulio Gómez: “No hemos hecho bulla, pero no quiere decir que estemos quietos”

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol haciendo un balance sobre cómo ha sido el mercado de fichajes del conjunto caleño, los jugadores que pueden llegar al equipo y quienes saldrían, además afirmó que Adrián Ramos y afirmó que jugará en América hasta que él quiera.

Sobre los refuerzos, el empresario de 64 años afirmó que no todos están listos, pero que vendrán un lateral, dos defensas, un extremo y dos delanteros: “Algunos ya están listos, no todos. Viene un lateral, dos defensas, un extremo, dos delanteros. Venegas no está entre los planes, pero lo estuvimos mirando”.

Acerca de cuándo se anunciarán, Tulio aseguró que, cuándo todo esté acordado, se hará público mediante sus redes sociales: “Cuándo nosotros anunciemos por nuestras redes, el jugador estará amarrado. Ya nos pasó que anuncié un jugador, no había firmado y luego dijeron, ya la hinchada lo quiere, subímele un 20%”.

Tomás Ángel: Cuándo todo esté finiquitado y acordado. Tomás Ángel no está en Cali porque no hemos acordado nada con él todavía. Estamos en conversaciones.

Los fichajes: “Algunos ya están listos, no todos. Viene un lateral, dos defensas, un extremo, dos delanteros. Venegas no está entre los planes, pero lo estuvimos mirando.

¿Hay con qué fichar?: “Sí claro, nosotros no hemos hecho votos de pobreza”.

¿Daniel Bocanegra está en los planes?: No señor.

Repatriar a Brayan Vera y Juan Pablo Segovia: “No, muy querido y excelente jugador, pero ya está grandecito. Vera es imposible, está jugando muy bien”.

¿Quién contrata en el América?: Nosotros tenemos una secretaría técnica. Si necesitamos un lateral izquierdo, le decimos al técnico que tenemos estas alternativas y le preguntamos cuáles se ajustan a su modelo de juego. Nosotros no tomamos decisiones unilaterales. Siempre lo hacemos en consenso, con la secretaría técnica y el cuerpo técnico. Por experiencia sabemos que puedes traer a Messi, pero si no es del gusto del técnico, lo pone a chupar banca.

¿Por qué se fue Carlos Darwin Quintero?: “Para nada habían diferencias. Carlos Darwin es un caballero y Lucas es un caballero. Él quería nuevos aires y quería irse al Pereira”.

¿Edwin Cardona seguirá?: “Sí señor. Gastón Sauro también continúa”.

Los refuerzos: “A nosotros nos faltó quién metiera el gol y quién tapara y eso lo tenía el Junior. Tenía a Bacca que las metía y a Mele que no las dejaba meter”

Baldomero Perlaza: “No está contratado y no está en nuestro radar”

Didier Pino: “No regresa, sigue en Pasto”

Eber Moreno: “Sigue en Pereira”

Joyce Ossa: “Vamos a ver si lo prestamos a un equipo para que tenga minutos”

Jean Pestaña: “No señor”

¿Arrieta a Pasto?: “Para Pasto de pronto se va Contreras y Arrieta”

¿Busca en el mercado argentino?: “Estamos buscando un delantero argentino o uruguayo”

El objetivo: “Ser campeón. Clasificar a los ocho es una obligación de América. Tenemos que ser campeones, el aroma del bicampeonato ya se extinguió, necesitamos otro título. Cuando los objetivos son muy pequeños, no son objetivos, son obstáculos”.

Adrián Ramos: “Adrián jugará en América hasta que él quiera. En algún momento se retirará porque él juega porque le hacía la ilusión de jugar. Seguramente, algún día será el técnico de América. Él es nuestro ídolo, es un caballero, lo queremos y es un ídolo dentro y fuera de la cancha”.

¿Adrián podría ser entrenador y jugador?: “Me recuerda a lo que fue la bruja Verón. Fue campeón con el Junior, campeón y técnico. No creo que se haga en América, pero seguramente Adrián querrá ir a Europa y capacitarse”.

¿Lucas está obligado a ser campeón?: “Todos están obligados a ser campeones. Que lo logremos o no, es diferente. Yo pensé que íbamos a dar la pelea. Lamentablemente nos desinflamos. En el partido que perdimos contra Junior nos mató anímicamente”,

¿Estaría dispuesto a esperar dos años para el primer título?: Nos mata la hinchada. La hinchada de América es muy exigente. Los procesos del América tienen que ser procesos pero ganando títulos y siendo protagonista.

Mensaje para la hinchada: “No hemos hecho bulla, pero no quiere decir que estemos quietos”.

La Copa Sudamericana: “Lo ideal hubiese sido ida y vuelta, pero bueno, hay que ganarlo. Cuando las reglas están acordadas de antemano no hay que quejarse, hay que cumplirlas”.

