Polémica en Feria Buró Bogotá: emprendedores denuncian malos tratos y pérdidas millonarias

La Feria Buró, uno de las muestras de emprendimiento de mayor impacto en los últimos años en Bogotá, cerró las puertas de su más reciente edición en medio de una nueva polémica por cuenta de supuestos malos tratos, pérdidas millonarias y hasta malos olores en el lugar donde se desarrolló el evento.

Sobre el particular habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Camila García, una de las expositoras, y explicó que participaron más de 200 emprendedores con mucha ilusión y más aún teniendo de frente a la temporada decembrina para promocionar y vender sus productos.

“Desafortunadamente esta edición la hicieron en el sótano del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Una feria totalmente escondida, donde no había internet, no hubo publicidad por parte del centro comercial o las afueras, sino hasta el tercer día, lo cual no permitió un flujo de personas en la feria y fuéramos completamente a pérdida”, aseguró.

Malas condiciones de salubridad

Por su parte, García comentó que casi ninguno de los presentes pudo recuperar el 50% del stand y la inversión, tampoco las condiciones de salubridad eran las mejores, ya que al estar ubicados en un parqueadero, las aguas negras del centro comercial terminaron cayendo sobre los stands y dañaron los productos que estaban exhibidos.

“Por ejemplo, yo vendo colágeno y ropa, y las aguas negras me dañaron el producto y los clientes se iban por cuenta del mal olor. Terminé comprando ambientadores, ya que los que tenía en el lugar no estaban funcionando. Una de las funcionarias de Buró me dijo que el olor era mental y que debía continuar con la feria. Yo participé con dos stands, y el alquiler de cada uno me costó 6 millones de pesos, sumado al montaje, asesores comerciales, alimentación, casi 20 millones de pesos, que no pude recuperar. Tuvimos el caso de una compañera en estado de embarazo, que estuvo todo el tiempo vomitando y con dolor de cabeza, era imposible”, reiteró.

Otras denuncias en redes sociales

A través de las redes sociales X -antes Twitter- y TikTok, se sumaron otras voces que relataron de forma detallada qué fue lo que pasó:

Y es que una de las cuestiones más complejas fue la ubicación, este año fue en el centro comercial Santa Bárbara………… en su parqueadero.



Las peores condiciones para la gente que pagó un platal para llevar su emprendimiento.

“Totalmente vacío, en un lugar que donde olía a cañería y habían goteras, eso era lo que pasaba en la feria de este año”, dice otra de las publicaciones.

Aquí pueden las condiciones en las que estaban los emprendedores, el lugar claramente no era idóneo para la magnitud del evento que se pretendía.

Buró imcumplió: dicen los emprendedores

Finalmente, en otro video publicado en TikTok, se sumaron más voces de protesta por cuenta de la organización, donde reiteraron el nauseabundo olor a caño todo el día, que los asistentes se sofocaban en el sótano, la falta de publicidad, cero atención al cliente, acompañamiento de la organización e incluso, tampoco llegaron influencers al lugar.

“Aquí hubo un incumplimiento del contrato, grosería y altivez por parte de los organizadores. Yo perdí 8 millones de peso, aquí solamente ganó el dueño de Buró. solo gana el dueño de Buró”, reiteraron.