El Pulso del Fútbol, 19 de diciembre de 2023

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el sistema del campeonato colombiano y si este premia la mediocridad. César dijo: “El fútbol nunca es justo, no siempre gana el mejor, en la Premier el mejor había sido el Arsenal, yo no sé si lo del Medellín fue justo por perder ante Junior, con el gol en el último minuto que los llevó a los penales”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo no sé si es justo o no, porque cuando usted tiene las reglas claras, la justicia existe, porque el Medellín sabía que si le hacían el gol, se iban a los penales”.

