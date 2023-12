Carlos Ramírez sobre su futuro: Espero que se pueda concretar alguna de las posibilidades

Carlos Ramírez, defensor central, dejó al Deportivo Pereira tras finalizar el contrato de mutuo acuerdo. El pereirano de 35 años estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol hablando sobre su futuro, la salida del equipo y haciendo un balance de cómo fue el año para el cuadro matecaña.

Sobre su salida, Ramírez afirmó que terminó su vínculo laboral con el equipo, ya que tenía contrato hasta diciembre de 2024: “Terminé el vínculo laboral con ellos. Tenía contrato hasta diciembre de 2024 y ya en estos momentos no tengo vínculo laboral con Pereira. Fue una terminación de mutuo acuerdo”.

Acerca de su futuro, el jugador no aseguró que, hasta que no haya algo concreto, no se puede afirmar nada: “Bueno, gracias a dios y al trabajo que se ha realizado, hay varias posibilidades. Hasta que no haya algo concreto no se puede afirmar nada. En el fútbol todo es muy inconcluso, pero lo más importante es que hay interés de varios equipos. Espero que se pueda concretar alguna de las posibilidades lo antes posible”.

La salida del Pereira: “No quiero hablar de esa parte, creo que al final lo más importante es lo que uno haga dentro del terreno de juego. Para eso o contratan a uno y creo que en lo personal siempre di lo máximo por el equipo, me entregué en cada juego y cada situación. Creo que las instituciones están formadas por gente experta en tomar decisiones, yo solamente las asumo y me quedo con eso”.

La campaña el Pereira: “Uno queda con el sinsabor de que pudimos lograr más cosas. Es más, el sabor agridulce que le queda a uno. Teníamos equipo, cuerpo técnico, dirigentes, hinchadas y una ciudad que estaba volcada hacia lo positivo. Todo es fútbol y son cosas que pueden pasar. Al final todos trabajamos para lo mismo, para ganar títulos, lograr hazañas y escribir historias. Dentro de todo, queda la tranquilidad que siempre dimos nuestro mejor esfuerzo y las cosas no salieron como queríamos”.

¿Qué busca en el contrato?: “Uno trabaja por la gloria y eso encierra la ambición de proyecto que tenga cada club. La parte económica creo que todos queremos mejorar, todos trabajamos para poder mantener y sostener a nuestras familias de la mejor manera y darle una buena calidad de vida. La ciudad también es importante, estar en un lugar cómodo, tranquilo y que sea agradable para trabajar. Luego, soy consciente de que en todos aquellos lugares, mientras mayor sean las comodidades, mayor será la exigencia”.

¿Pudo hablar con Leonel?: “No, con el profe nunca tuve ni he tenido contacto. Como dije antes, están trabajando con él y su cuerpo técnico. Yo, como no estoy ahí, no he tenido contacto con él”.

Escuche la entrevista completa