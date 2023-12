Juan Moreno: Me voy con el corazón roto, pero muy agradecido con Millonarios

Juan Moreno portero de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Juan Moreno, quien no continuará en Millonarios para el año 2024, contó a El VBar Caracol los motivos por los que se decidió su salida del equipo, asegurando que fue una decisión tomada, incluso antes, de la final de Copa Colombia. El portero de 24 años expresó una vez más su cariño y amor por el club.

Sensaciones de su salida

“El vínculo con Millonarios terminó, afortunadamente de ambas partes terminó de la mejor manera. Me voy con el corazón roto, porque es la institución que siempre he querido, por el cariño que la gente tiene hacia mí. Muy agradecido con todo lo que hace parte de Millonarios, con su gente, su cuerpo técnico, los jugadores, mis excompañeros, los directivos, el doctor Serpa, el doctor Camacho, que siempre me dieron la mano y nada, ahora emocionado por lo que se viene, contento porque también es tiempo de nuevos aires. Millonarios tiene ahora sus arqueros, el proyecto para el 2024, deseándole al profesor lo mejor y esperando que lleguen muy lejos en la Copa Libertadores”.

Los motivos de su salida

“Todo fueron especulaciones, nosotros desde hace mucho antes de ese partido contra Nacional, habíamos tenido la posibilidad de hablar con el profesor, con las directivas y lo mejor para nosotros era eso. Algunos medios lo habrán tomado como que ‘no lo renovaron por el gol que le hicieron ante Nacional’, pero no fue nada de eso, al contrario, seguramente muchos lo habrán tomado así. Con los directivos terminamos muy bien y la idea es siempre dejar las puertas abiertas. El fútbol y la vida dan muchas vueltas y ojalá se dé en un futuro la posibilidad de volver, ya un arquero más maduro”.

Ofertas

“Por ahí han salido cositas aquí en Colombia, en el extranjero también se presentaron algunas cositas. Este año ha sido una carga emocional fuerte para mí y para mi familia. Lo importante es descansar, aprovechar estas fiestas con mis seres queridos. En enero seguramente se escucharán noticias sobre mí”.

Su lugar en Millonarios

“Yo siempre lo manejé con muchísimo respeto. Desde que estuve con Vikonis y Ramiro, para mí siempre fue una enseñanza muy grande. Después llega Wilker y Jefferson, después llegan Cristian Bonilla y Christian Vargas, ahora con Álvaro todo ha sido enriquecedor. ¿Que si me hubiera gustado consolidarme como primer arquero de Millonarios?, claro que sí, pero eso nunca fue una excusa, yo sabía lo que representaba Álvaro, no solo para Millonarios, sino para la Selección. Tampoco es ser conformista, pero sabía que cuando el equipo me necesitara siempre iba a estar ahí. Frustración, no, para nada. Me voy muy contento, muy feliz, todo lo hice con amor, con mucho respeto, a veces las cosas no se dan como uno quiere, uno como arquero siempre está expuesto a los errores, lastimosamente un error mío nos costó medio título, lo asumí con muchísima responsabilidad, con gallardía, lo tomé como un aprendizaje, crecimiento. Esas cosas nos quedan, lo importante es crecer como profesional y persona”.

Exigencias para su nuevo club

“Eso es lo primordial. Con las personas que he hablado y los que se han acercado, el primer tema que se toca es ese. Yo jugué más de 53 partidos con Millonarios, para la edad que tengo para ningún portero es fácil. Lo primordial es eso, vaya a donde vaya, primar la continuidad, que eso es lo que me falta para consolidarme. Para firmar con cualquier equipo, cualquier contrato, jugar va a ser fundamental”.

Salir de Bogotá

“Estoy muy amañado en Bogotá, el mundo da muchas vueltas, seguramente el futuro esté lejos de esta ciudad. La idea es siempre esa, vaya a donde vaya es jugar, yo soy una persona que donde llega se amaña rápido. Seguramente en el país o donde esté, me vaya a amañar pronto”.

¿Jugaría en Santa Fe?

“¿Todas las opciones que he tenido han sido por fuera. Yo tengo un cariño muy grande de la gente de Bogotá en general, llevo más de 10 años acá, me recibieron bien, mis hijas nacieron acá”.