El Pulso del Fútbol, 12 de diciembre de 2023

Eindhoven (Netherlands), 12/12/2023.- Eddie Nketiah of Arsenal FC scores the 0-1 during the UEFA Champions League group B match between PSV Eindhoven and Arsenal FC at the Phillips stadium in Eindhoven, Netherlands, 12 December 2023. (Liga de Campeones, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN / MAURICE VAN STEEN ( EFE )