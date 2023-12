América busca un triunfo ante su gente, Millonarios los puntos para mantener la ilusión

América vs. Millonarios / Colprensa

América de Cali y Millonarios se vuelven a ver las caras. En medio de un contexto diferente al presentado en El Campín por la fecha 2 de los cuadrangulares, el Pascual Guerrero será el escenario de un encuentro en el cual solo el conjunto bogotano llega con vida y con la necesidad de un triunfo para seguir en la pelea. Sus ojos también estarán puestos en el Polideportivo de Envigado, donde Nacional y Medellín se enfrentan y el resultado favorable para los capitalinos sería un empate, con eso, en caso de ganar en Cali, deberán hacer lo propio en la capital el próximo miércoles y así asegurar su pase a la final.

El conjunto que dirige Lucas González terminó decepcionando en la fase semifinal luego de haber conseguido buenos resultados en el ‘todos contra todos’ e ilusionar a la hinchada con llegar a la definición del título. Sin embargo, no han podido ganar ninguno de sus cinco juegos en cuadrangulares y se despidieron de cualquier opción en la tercera jornada, cuando cayeron de visita ante Nacional. El equipo antioqueño les repitió la dosis en la última salida (0-1), pero los vallecaucanos, por más que no tengan vida, no querrán terminar sin siquiera una victoria en la última presentación del año ante su gente.

Bajas en América

Para este duelo, el cuadro Escarlata tendrá una baja sensible en el mediocampo, pues Juan Camilo Portilla sufrió rotura de dos costillas tras una fuerte entrada de Óscar Perea en el último enfrentamiento. El volante no pudo terminar el compromiso y tuvo que salir sustituido en el entretiempo con claros gestos de dolor, por lo que fue trasladado a una clínica cercana. De momento, tendrá un tratamiento de tres semanas, ya que sufrió una filtración de aire en uno de sus pulmones.

También por lesión Carlos Darwin Quintero no estará disponible, así como Víctor Ibarbo, quien salió expulsado del duelo con Nacional, no será de la partida. Gastón Sauro y Daniel Mosquera son algunas de las novedades en la convocatoria del entrenador bogotano.

Millonarios, sin Andrés Llinas

Del otro lado, el equipo que dirige Alberto Gamero, que llega de caer en calidad de visitante 2-1 contra Independiente Medellín y perdió el liderato del grupo, no podrá contar una vez más con el defensor central Andrés Llinás. “El jugador presenta una lesión muscular en el flexor largo del primer dedo del pie izquierdo”, informó el club.

Así las cosas, se perfila que Óscar Vanegas sea nuevamente el reemplazante de Llinás, pues ya lo hizo en el encuentro ante el DIM. No obstante, no se descarta que Jorge Arias o Alex Moreno Paz aparezcan como titulares. Por su parte, la buena noticia llega de la mano de David Mackalister Silva, que se recuperó luego de no estar ante los antioqueños en Ditaires.

Posibles nóminas

América: Jorge Soto; Josen Escobar, Kevin Andrade, John García, Edwin Velasco; Franco Leys, Luis Paz; Cristian Barrios, Edwin Cardona, Jader Quiñónes; Adrián Ramos. DT: Lucas González

Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Óscar Vanegas, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Daniel Giraldo; Daniel Cataño, David Silva, Daniel Ruiz; Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero