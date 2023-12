Día de definición: así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga colombiana

Millonarios vs. Nacional / Colprensa

Ya se conoce cómo se jugará la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, una jornada que puede ser decisiva según como lleguen los equipos que se mantienen en contienda. Los cuatro partidos se disputarán el próximo miércoles 6 de diciembre, esto para que no haya diferencia en cuanto a la recuperación para los clubes que lleguen a la final pactada para el domingo (10 de diciembre).

A primer turno se jugarán los partidos del Grupo A. Águilas Doradas y Deportivo Cali se medirán en el Alberto Grisales de Rionegro en un juego con nada en disputa, pues ya no cuentan con opciones de avanzar a la final. Del otro lado, una final adelantada se jugará entre Junior y Deportes Tolima en caso de que el cuadro de Ibagué no logre vencer a Águilas por la quinta fecha. En caso de no suceder lo anterior, el cuadro de Arturo Reyes buscará la clasificación a la final ante su gente.

Del otro lado, Millonarios y Nacional se verán las caras por última vez en el año. Podría tratarse de otro partido vibrante según como lleguen a esa fecha de definición, mientras que Medellín se enfrentará ante un América sin ninguna opción de clasificación.

Miércoles 6 de diciembre

Grupo A

- Águilas Doradas vs. Deportivo Cali - 6:00 p.m. - Win Sports

- Junior vs. Deportes Tolima - 6:00 p.m. - Win Sports +

Grupo B

- Millonarios vs. Nacional - 8:15 p.m.

- Medellín vs. América de Cali - 8:15 p.m.