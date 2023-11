Un hogar que arde también es esperanza en “Partes de una casa”

Documentales

Este 30 de noviembre, llega la primera incursión en la dirección de David Correa Franco con el documental “Partes de una casa”, una historia profundamente humana que se sumerge en las complejidades de la vida familiar y el deseo de encontrar el amor perdido. El largometraje llega a las salas del país con la distribución de DOC:CO en salas de cine alternativas como la Cinemateca de Bogotá y El Museo de Arte Moderno en Medellín.

Correa Franco busca explorar las formas de construir hogar y familia en grandes urbes latinoamericanas. Sin embargo, el enfoque se tornó más íntimo cuando conoció a Dora, una mujer de cuarenta y tres años, madre de dos hijas y residente en un asentamiento cerca de San José de Xalostoc, Ciudad de México.

La cámara se convirtió en la confidente de Dora, capturando no solo su entorno, sino también sus anhelos y la complejidad de su relación, David Correa Franco dice a Caracol Radio, “esa intimidad que se va desarrollando, no se logra al estar mucho tiempo al lado de una persona, sino que también debe dar de uno, sentí es que encontramos un espacio seguro para nosotros mientras estábamos rodando, también sentía que me estaban pasando cosas que podía compartir, entonces generamos una amistad muy real”.

En “Partes de una casa”, Dora ha decidido separarse del padre de sus hijas después de 27 años, regresar al pueblo en el que creció y buscar el amor que no encontró en la soledad de su matrimonio. Pero se ve obligada a posponerlo todo cuando él sufre un violento accidente de trabajo. Con la alegría que da la esperanza, Dora asume la responsabilidad y los cuidados de un hombre al que no abandonará hasta verlo de nuevo en pie. Mientras su hogar se diluye, ve pasar a La Bestia frente a su puerta, el tren cargado de migrantes que también dejaron a los suyos.

“Partes de una casa” ha sido seleccionada para participar en varios festivales nacionales e internacionales y ha sido merecedora de diferentes premios, como el Premio de Investigación de la Alcaldía de Medellín en 2016 y el Premio FONCA del Ministerio de Cultura en 2019, cuenta con la producción de RARA, una productora audiovisual paisa y distribuida por DOC:CO, llegando desde el 30 de noviembre a salas de cine en Colombia.