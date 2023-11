“No mienta” gobernador de Santander a Ministra de Ambiente por elección en la CAS

Bucaramanga

El rifirrafe entre el mandatario de los santandereanos, Mauricio Aguilar y la ministra de ambiente, Susana Muhamad se dio después de que la funcionaria nacional advirtiera que en la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) se ha avanzado y se ha forzado la elección del director sin que se hayan terminado de procesar las recusaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Y es que según la ministra de ambiente, en la CAS se ha avanzado a toda cuesta con la elección del nuevo director para el periodo 2024 -2027 cometiéndose presuntas inconsistencias que detalló.

“En la Corporación Autónoma Regional de Santander por segunda vez se intentó forzar la elección sin que hayan terminado de procesar las recusaciones por parte de la Procuraduría y además nuevamente se cita sin cumplir con los tiempos de los estatutos y aunque el proceso otra vez queda suspendido, pero nuevamente ocurrió un intento del gobernador por avanzar en la elección”, dijo Muhamad.

#AlertaCAR | 20 Corporaciones Autónomas Regionales ya eligieron directores y faltan 13 por decidir. En el seguimiento de #EleccionesCAR, evidenciamos:



📌 Convocatorias irregulares.

📌 Recusaciones a delegados del Gobierno.

📌 Elecciones forzadas.



Conoce el informe completo. pic.twitter.com/FPpKmQHGMs — Susana Muhamad (@susanamuhamad) November 22, 2023

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander reaccionó a las afirmaciones de la ministra de ambiente, hechas en las últimas horas. Dijo que no son ciertas y le pidió no mentir más.

“Ministra por favor no mienta. Lamento que a la fecha desde su ministerio se sigan apoyando acciones dilatorias y difamatorias para postergar la elección del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Le recuerdo que fue su delegado quien decidió adoptar la recusación de la persona suplantada con argumentos falsos, por eso le solicito que rectifique su pronunciamiento porque usted falta a la verdad al asegurar que quise forzar la elección del director de la CAS, cuando en la convocatoria citada para la sesión del 21 de noviembre, el punto de “Elección del Director”, no estaba contemplado dentro del orden del día. La citación a la sesión extraordinaria del pasado martes, se realizó el 16 de noviembre de 2023, es decir, con anticipación de más de tres días calendario, razón por la cual no existió ningún tipo de inobservancia, como usted lo afirma”, agregó Aguilar.

